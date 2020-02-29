«Некомпетентність!»: Кличко різко прокоментував законопроект про столицю



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Мер Києва Віталій Кличко

Мер Києва наполягає на тому, щоб законопроект приймали після отримання висновків європейських експертів

Рішення парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування виносити законопроект про столицю на друге читання до сесійної зали без врахування зауважень та пропозицій європейських партнерів – це некомпетентність. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в програмі «Свобода слова Савіка Шустера».

«Сьогодні намагаються чимшвидше ухвалити законопроект про столицю. Але ж всі ми хочемо жити за європейськими законами, за європейськими стандартами життя. А на останньому засіданні парламентського комітету із самоврядування минулого тижня ухвалювавали до другого читання законопроект про столицю без рекомендацій та зауважень Ради Європи і Венеціанської комісії», - сказав Кличко.

Він зауважив, що 13 березня відбудеться зустріч у Раді Європи у Стразбурзі, що буде присвячена питанням місцевого самоврядування, де, зокрема, обговорюватимуть і питання України та законопроект про столицю. Тож варто отримати думку і висновки європейських експертів і тільки після цього ухвалювати документ у Верховній Раді.

Про те, що перед внесенням проекту закону про столицю на голосування парламенту слід взяти до уваги рекомендації європейских партнерів України, наголосив і спеціальний посланник уряду Федеративної Республіки Німеччини з питань децентралізації Георг Мільбрадт, з яким Віталій Кличко зустрічався днями в Києві.

«У Конституції України йдеться про європейський напрямок розвитку нашої держави. Чому тоді комітет парламенту схвалює цей законопроект, щоб внести його на розгляд Верховної Ради без пропозицій і зауважень, що будуть озвучені 13 березня в Стразбурзі? Так не робиться. Це – некомпетентність», – наголосив Кличко.

Нагадаємо, народні депутати 3 жовтня 2019 року підтримали у першому читанні за основу проєкт Закону про місто Київ - столицю України авторства групи народних депутатів із фракції «Слуга народу» на чолі з Олександром Ткаченком.

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що цей законопроєкт про столицю недолугий і спрямований проти киян.

Як повідомлялося, на моніторинговому комітеті Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи розглядалася скарга київського міського голови Віталія Кличко щодо необґрунтованого призначення дострокових місцевих виборів і позбавлення мера Києва можливості впливати на виконавчу владу в міст.

Експерти Ради Європи запропонували допомогу в доопрацюванні нового закону про столицю.