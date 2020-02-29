Київ передав МОЗу 100 костюмів біологічного захисту для медиків - Кличко



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Мер Києва Віталій Кличко повідомив про передачу медикам 100 спеціальних костюмів захисту

Кількість інфікованих коронавірусом у світі вже перевищила 85 тисяч осіб

Київ передав Міністерству охорони здоров’я 100 костюмів біологічного захисту для українських медиків, які працюватимуть із пацієнтами з підозрою на захворювання коронавірусом. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в програмі «Свобода слова Савіка Шустера».

«На рівні МОЗу, держави ось цих костюмів захисних не було. Місто Київ передало 100 спеціальних костюмів захисту міністерству, - повідомив Кличко. - Це підтвердження слів, що тут лунали: політики протидії і попередження поширення коронавірусу на рівні держави, на жаль, немає», - сказав мер Києва.

Також він зазначив, що столична влада замовила обладнання для проведення експрес-тестів на коронавірус і планує встановити його в обох аеропортах Києва. Щоб пасажирам, у яких виявили високу температуру або ознаки можливого захворювання, могли зробити тест безпосередньо в аеропорту.

«Ми замовили обладнання для експрес-тестів, за допомогою яких протягом 30-40 хвилин можна отримати результати діагностики. Я доручив, щоб таке обладнання встановили у «повітряних воротах» Києва - в Борисполі та Жулянах. Аби оперативно виявляти людей з підозрою на коронавірус», - додав Кличко.

Також він нагадав, що в столиці проводять теоретичну підготовку медиків. А сьогодні в одній з лікарень відбулися й практичні навчання з виявлення коронавірусу та проведення протиепідемічних заходів. У навчаннях взяли участь медики, рятівники, поліція та представники органів місцевої влади.

За словами Кличка, столична влада здійснює превентивні заходи з попередження поширення коронавірусу. Зокрема, весь комунальний громадський транспорт столиці перед виходом на лінію щодня обробляють дизенфікуючими засобами.

А в семи столичних лікарнях облаштували бази для госпіталізації пацієнтів з підозрою на вірус Covid – 19 (коронавірус).

Усього розгорнуто майже 500 ліжок - для дорослих, дітей та вагітних. В структурі інфекційних відділень передбачено 78 боксів. Реанімаційні ліжка інфекційних відділень медзакладів забезпечені апаратами штучної вентиляції легень.

Разом з тим, мер Києва закликав українців дотримуватись елементарних правил безпеки та гігієни, щоб убезпечити себе від зараження коронавірусом.

Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 85 тисяч осіб.

28 лютого ВООЗ змінила статус ризику розповсюдження коронавірусу на «дуже високий».