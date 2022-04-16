Росія готує техніку та медичну інфраструктуру для нового наступу – Маляр
Окупанти повністю готують територію Білорусі для завдання можливих ракетних ударів
Російська Федерація продовжує активно концентрувати свої війська і готувати медичну інфраструктуру для нового наступу. Про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телеефірі, коментуючи підготовку російських військ до нового наступу на сході України.
«Вони до цього активно готуються – не тільки концентрують своє озброєння та військову техніку, особовий склад, а й готують медичну інфраструктуру для допомоги пораненим. Вони накопичують провіант, повністю готують територію Білорусі для завдання можливих ракетних ударів. І вони займаються переміщенням військ, змінюють дещо свої стратегії, вишукують у нас слабкі місця, щоб по них вдарити», – наголосила вона.
Раніше комерційна американська супутникова компанія Maxar Technologies опублікувала нові знімки скупчень російської військової техніки.
Цього разу на кадри потрапило, як кажуть у компанії, скупчення бронетехніки на російській території, неподалік населених пунктів Солоти та Валуйки Бєлгородської області,
Також повідомлялося, що неподалік від Харкова було помічено 12-кілометровий російський військовий конвой. Знімки, зроблені 8 квітня, показують рух колони на південь поблизу селища Великий Бурлук на Харківщині.
Крім того, на авіабазі у Воронежі, за 250 км від кордону України, супутникові знімки американської компанії показують велику кількість винищувачів. Серед них є сучасні моделі літаків.
Також на аеродромі «Липецьк-2» у РФ зафіксовано збільшення авіації.