Росія готує техніку та медичну інфраструктуру для нового наступу – Маляр

Окупанти повністю готують територію Білорусі для завдання можливих ракетних ударів

Російська Федерація продовжує активно концентрувати свої війська і готувати медичну інфраструктуру для нового наступу. Про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телеефірі, коментуючи підготовку російських військ до нового наступу на сході України.

«Вони до цього активно готуються – не тільки концентрують своє озброєння та військову техніку, особовий склад, а й готують медичну інфраструктуру для допомоги пораненим. Вони накопичують провіант, повністю готують територію Білорусі для завдання можливих ракетних ударів. І вони займаються переміщенням військ, змінюють дещо свої стратегії, вишукують у нас слабкі місця, щоб по них вдарити», – наголосила вона.

Раніше комерційна американська супутникова компанія Maxar Technologies опублікувала нові знімки скупчень російської військової техніки.

Цього разу на кадри потрапило, як кажуть у компанії, скупчення бронетехніки на російській території, неподалік населених пунктів Солоти та Валуйки Бєлгородської області,

Також повідомлялося, що неподалік від Харкова було помічено 12-кілометровий російський військовий конвой. Знімки, зроблені 8 квітня, показують рух колони на південь поблизу селища Великий Бурлук на Харківщині.

Крім того, на авіабазі у Воронежі, за 250 км від кордону України, супутникові знімки американської компанії показують велику кількість винищувачів. Серед них є сучасні моделі літаків.

Також на аеродромі «Липецьк-2» у РФ зафіксовано збільшення авіації.

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