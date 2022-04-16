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    У Києві чутно вибухи, видно густий чорний дим

    У столиці фіксують густий дим - У Києві чутно вибухи, видно густий чорний дим
    У столиці фіксують густий дим
    фото з відкритих джерел

    Вибухи пролунали під час повітряної тривоги

    У Києві вранці 16 квітня містяни повідомляють про звуки вибухів. Лунали вони під час оголошеної повітряної тривоги.

    У столиці фіксують також густий чорний дим.

    Про пожежу в Києві повідомив також журналіст Андрій Цаплієнко. Офіційна інформація про подію поки що не надходила.

    Нагадаємо, Київська область 15 квітня зазнала трьох ракетних ударів із боку Росії, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

    «Лише сьогодні було завдано трьох ракетних ударів по об'єктах у Київській області. Ми не відкидаємо можливості повторних ударів по будь-яких об'єктах і до цього треба бути готовим», – сказав він.

    олова зазначив, що нікуди не зникла «небезпека повернення ударного угруповання у напрямку Києва, до якого ми готуємося». Також окупанти, ймовірно, продовжуватимуть завдання ракетних ударів як по Києву, так і по області, а також скидати міни.

    «Мої рекомендації – повернення до Києва залишить на спокійніші часи», – наголосив Павлюк.

    Зазначимо, що міноборони Росії у п’ятницю вранці заявило, що завдало удару «військовому об'єкту» на околицях Києва та знищило його. Зокрема мова йшла про машинобудівний завод «Жуляни Візар» у Вишневому, який між іншим, спеціалізується і на виробництві зброї.

    Теги: росія окупанти війна Україна журналіст окупація час #stoprussia
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    У Києві чутно вибухи, видно густий чорний дим