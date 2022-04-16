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    Староста села на Київщині підірвалася на залишеній у підвалі розтяжці

    Підвал, де окупанти залишили розтяжку - Староста села на Київщині підірвалася на залишеній у підвалі розтяжці
    Підвал, де окупанти залишили розтяжку
    скріншот з відео

    Це сталося після того, як вона повернулася у свою громаду після відходу російських військ

    Староста села Гавронщина, що на Київщині, разом із двома військовими підірвалися на розтяжці. Постраждалі дістали контузії та осколкові поранення обличчя і рук. Як пише ТСН, голова села повернулася у свою громаду одразу після відходу російських військ. Планувала почати роботу у сільраді. Під час інциденту вона разом із військовими перевіряла адмінбудівлю.

    «Пані Наталя з двома військовими хотіла оглянути підвальне приміщення сільради. Ніхто не міг подумати, що тут є якась небезпека, бо двері були зачинені акуратно на замок. А він тут висів ще задовго до приходу росіян», – розповіли журналістам працівники.

    Тепер у жінки посічене чоло, зашита щока й постраждали очі. Вона налякана і соромиться понівеченого обличчя.

    «Були пару частинок в роговиці ока, їх витягнули, тут зашили», – розповіла Наталя.

    За словами посадовиці, військові встигли лише спуститися на три сходинки вниз.

    «Я тільки побачила світло і це вибух. Все залило кров'ю, я розуміла, що у мене є руки, ноги, я була у свідомості, але я не знала, чи є в обличчя і чи в мене є очі», – каже вона.

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    Староста села на Київщині підірвалася на залишеній у підвалі розтяжці
    скріншот з відео

    Один військовий отримав осколкові поранення обличчя та передпліччя, інший – контузію та осколкові поранення.

    «Там була граната і ми підірвалися на розтяжці», – констатують вони.

    З двох гранат здетонувала одна. Розтяжку окупанти ретельно замаскували. І хоча староста з військовими обережно заходили, все одно її зачепили.

    Військові розповідають, що вибуховий пристрій може бути, де завгодно і як завгодно: як на розтяжці внизу за дверима, так і зверху. Щоб обстежити усі будинки і подвір'я в селах і містах, які були під окупацією на Київщині, знадобляться місяці.

    Нагадаємо, у МВС розповіли, де окупанти найчастіше залишають гранати та іншу вибухівку.

    Раніше військовий експерт пояснив, навіщо росіяни все мінують. За його словами, російські військові в якийсь момент почали цілеспрямовано витрачати ресурси на оборонну зброю – міни.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Староста села на Київщині підірвалася на залишеній у підвалі розтяжці