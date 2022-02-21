Росія множить фейки: п'ять українських диверсантів прорвались через кордон

Російські ЗМІ поширили інформацію про начебто ліквідацію диверсантів

Російське федеральне видання «Риа Новости» повідомило про начебто ліквідацію п'ятьох учасників диверсійно-розвідувальної групи України внаслідок «бойового зіткнення після порушення кордону з Росією». Про це росЗМІ заявили у пресслужбі Південного військового округу РФ.

«У результаті бойового зіткнення п'ять порушників кордону Російської Федерації зі складу диверсійно-розвідувальної групи знищено», – йдеться в повідомленні. Наголошується, що серед російських солдатів втрат нібито немає.

У Південному військовому окрузі також повідомили, що російським військовим начебто вдалося знищити дві бойові машини піхоти (БМП) української армії, які «порушили кордон із Росією».

Також повідомляється, що російські прикордонники запросили підкріплення для прикриття державного кордону.

Раніше ФСБ заявила про підрив прикордонного пункту у Ростовській області. При цьому російські ЗМІ оприлюднили відео цього «прикордонного пункту» ФСБ, який більше схожий на сарай серед лісу. Натомість Україна спростувала цей фейк.

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Нагадаємо, журналіст назвав імена офіцерів російської розвідки, які готують спецоперацію проти України. Він наголосив, що найближчим часом РФ запустить масштабну фальсифікацію, щоб звинуватити українських військових у геноциді.

Тим часом міністр оборони озвучив сценарій російського вторгнення. Наразі Росія сконцентрувала 147 тисяч військових біля кордонів України.

Додамо, що американський супутник зафіксував путінську армію за 15 км від кордону з Україною. Російські війська не збираються залишати позиції біля українських кордонів.

21 лютого Путін терміново скликає Радбез РФ.