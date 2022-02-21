Журналіст назвав імена офіцерів російської розвідки, які готують спецоперацію проти України

РФ організовує підставні операції та шукає привід для вторгнення в Україну

Найближчим часом РФ запустить масштабну фальсифікацію, щоб звинуватити українських військових у геноциді

Російська Федерація готує таємну спецоперацію, під час якої планує звинуватити Україну у «військових злочинах» на Донбасі. Це і може стати приводом для вторгнення в Україну.

Імена офіцерів Головного розвідувального управління Росії, які готують спецоперацію, оприлюднив український журналіст Андрій Цаплієнко.

За словами Цаплієнка, уже найближчим часом країна-агресор запустить масштабну політичну фальсифікацію із метою створення військового інциденту для нового вторгнення в Україну й приписування українським військовим «геноциду».

«За даними контррозвідки СБУ, спеціальною інформаційною операцією з фальсифікації керує Андрій Ільченко, помічник очільника Головного (розвідувального) управління генштабу збройних сил РФ І.Костюкова. Операція задумана у вигляді висунення Росією звинувачень в адресу ЗС України у вчиненні військових злочинів у 2014 році на території Луганської області», – повідомив журналіст.

Цаплієнко, який посилається на власні джерела, наголошує, що задля виконання поставленого Кремлем завдання військова розвідка Росії уже фальсифікує «докази геноциду російськомовних» на сході України. Для реалізації такої «спецоперації» у липні – жовтні 2021 року в ОРЛО перебували офіцери збройних сил Росії Дмитро Перковський і Сергій Рожков.

Дмитро Перковський, якого називають причетним до спецоперації проти України / Фото Андрія Цаплієнка



Вони заручилися підтримкою так званої заступниці «міністра МЗС «ЛНР» Ганни Сороки, а також чиновників окупаційної «влади» і членів незаконних збройних формувань.

Усі разом буквально ексгумували тіла бойовиків, які загинули під час бойових дій ще 2014 року, оголосивши їх «мирними мешканцями».

«Вказані дії широко висвітлювалися в інформаційних ресурсах «ЛНР» та Росії, як ініціатива «місцевої влади», але без розшифровки причетності військової розвідки Росії», – наголосив Цаплієнко.

Виконавець та координатор операції Сергій Рожков, офіцер ГУ ГШ ЗС РФ

Він додав, що згадані поховання дійсно датовані тим часом, проте в більшості випадків є могилами бойовиків «ЛНР», які загинули в період 2014–15 років. У могилах були й тіла місцевих жителів, які померли природньою смертю чи були вбиті самими ж бойовиками. Водночас причетність бойовиків «ЛНР» до загибелі цих людей взагалі не документувалися.

Журналіст зазначає, що роль російських розвідників Перковського і Рожкова в «спецоперації» полягала у координації так званих представників «ЛНР», надання «правильної» інформації щодо нібито «геноциду з боку України». Та для того, щоб оформлювати всі 290 тіл потрібним для Москви чином, до групи був включений співробітник Слідчого комітету РФ Артем Артьомов. Він був потрібен для того, щоб оформляти документи на загиблих бойовиків, як на мирних мешканців.

Артем Артьомов, співробітник Слідчого комітету РФ

Як відомо, минулого тижня Росія висунула Україні нові звинувачення: знайшла на Донбасі масові похованння.

Тим часом міністр оборони озвучив сценарій російського вторгнення. Наразі Росія сконцентрувала 147 тисяч військових біля кордонів України.

Додамо, що американський супутник зафіксував путінську армію за 15 км від кордону з Україною. Російські війська не збираються залишати позиції біля українських кордонів.

21 лютого Путін терміново скликає Радбез РФ.

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