«Полетять бомби і ракети». США назвали сценарій вторгнення Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен каже, що РФ планує напасти на Україну у найближчі дні

Держсекретар США попереджає, що Росія планує створити привід для нападу

Державний секретар США Ентоні Блінкен оприлюднив можливий сценарій вторгнення путінських військ в Україну. У його заяві на засіданні Радбезу ООН йшлося, що після провокації Москва може напасти під приводом захисту російських громадян або етнічних росіян.

Зокрема, він зазначив, що вторгнення може початися з того, що «полетять бомби і ракети».

«Зв’язок буде порушено. Будуть заблоковані ключові українські установи. Після цього російські танки підуть на ключові українські об’єкти, які вже були нанесені на карту. Ми вважаємо, що ці об’єкти включають Київ. І це не все. Ми знаємо інформацію, що Росія буде нападати на конкретні групи українців. Про все це ми попереджаємо українську владу», – заявив Блінкен.

Блінкен заявив про те, що Росія готується до початку атаки на Україну найближчими днями.

«Росія планує створити привід для нападу. Це може бути насильницька подія в Україні або кричуще звинувачення українського уряду. Ми поки що не знаємо, що це буде. Це може бути сфабрикований, так би мовити, теракт у Росії або будуть виявлені масові поховання. Це може бути інсценований удар БПЛА по цивільним або реальна атака з використанням хімічної зброї. Росія може назвати цю подію етнічним чищенням або геноцидом», – сказав Блінкен.





Президент США Джо Байден також висловив побоювання, що Росія може вторгнутися до України протягом найближчих кількох днів.

Нагадаємо, 17 лютого відбулося різке загострення ситуації на лінії зіткнення – окупанти обстрілювали позиції українських військових та населені пункти. Раніше повідомлялося, що до ОРДЛО знову масово з'їжджаються найманці з Росії. Під час робочої поїздки до Донецької області президент України Володимир Зеленський відвідав позиції українських військовослужбовців на передній лінії оборони, де тривають інтенсивні обстріли.

Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило сьогодні карту, на якій зображено можливі маршрути російської армії, якщо та вирішить вторгнутися в Україну.

Також Російська Федерація наполягає на виведенні всіх американських сил та озброєнь із центральної, східної Європи та країн Балтії. Про це йдеться в опублікованій МЗС РФ реакції на відповідь США щодо гарантій безпеки.



