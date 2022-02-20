Росіяни пропонують розмістити «біженців» із «ЛДНР» на крайній півночі

Про готовність прийняти жителів ОРДЛО заявили Архангельська область та Якутія

У Росії примусово вивезених із окупованого Донбасу людей пропонують розмістити на крайній півночі. Про готовність прийняти вивезених людей із самопроголошених «ЛНР» та «ДНР» повідомив губернатор Мурманської області Андрій Чибіс.

Як пише «Нова газета», про готовність прийняти жителів ОРДЛО також заявили Архангельська область та Якутія. Але журналісти звернули увагу на те, що минула спроба поселити в Заполяр'ї жителів Донбасу обернулася для Росії фіаско.

«У 2014 році людей теж везли на північ, і багато хто з них нічого не знав ні про особливості клімату, ні про дорожнечу життя в тутешніх краях. Майже всі відповідали: про те, що серед літа в Мурманську плюс шість градусів, їх просто ніхто не попереджав», – зазначається у статті.

«Нова газета» зазначає, що обіцяної високооплачуваної роботи не вистачило на всіх. Крім того, не всі, хто прибув, хотіли або могли працювати на гірничорудних підприємствах.

«Причому половина зарплати – це «полярки», які треба заробляти роками. А жити хочеться зараз, і в магазині не розплатишся обіцянками», – зазначають журналісти.

Тому рівно половина тих, хто приїхав до Мурманська, повернулися назад в Україну, але вже власним коштом.

Раніше повідомлялося, що вивезені в Ростовську область під приводом евакуації жителі тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей майже дві доби перебувають без їжі та сну.

Додамо, що раніше влада «ДНР» заявляла про те, що кордон із Ростовською областю перетнули близько 10 тисяч людей. Влада Ростовської області говорила, що для прийому біженців все готово, проте оголосили режим НС.

Нагадаємо, влада Ростовської області отримала з федерального бюджету п'ять мільярдів рублів на виплати евакуйованим жителям «Донецької та Луганської народних республік».

У Ростовській області запроваджується режим надзвичайної ситуації через зростання кількості біженців з окупованого Донбасу.

Мешканці ж Ростовської області не раді біженцям з окупованого Донбасу і радять повертатися назад.

Нагадаємо, російські окупанти відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях в районі Пікузи, щоб у подальшому звинуватити в цьому українських військових.

До слова, російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу та почала розповсюджувати фейк про розірваний снаряд.

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