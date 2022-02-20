Окупанти обстріляли будинок, а звинуватили ЗСУ. Нові факти брехні Кремля (фото)

Фактчекери встановили невідповідності у відео російських ЗМІ

Фільмування так званої операції по знешкодженню української ДРГ на Донбасі виявилася постановочним відео. Про це повідомив фактчекінговий проєкт StopFake.

Фактчекери встановили, що на відео, де окупанти начебто знешкоджують групу «українських диверсантів» та на відео, де місцевий житель демонструє ушкоджений будинок начебто внаслідок обстрілу українських військових була зафільмована одна й та ж сама будівля.

«Терористи так званої ДНР 19 лютого нібито знешкодили у Донецьку «групу українських диверсантів», які планували здійснити вибухи на об'єктах інфраструктури. Паралельно в Телеграм-каналах так званої ДНР почали поширюватися відео нібито пошкоджених будинків місцевих жителів міста Донецьк внаслідок обстрілів зі сторони ЗСУ. Як виявилося, на обох відео фігурує один і той же будинок/двір», – пише видання.

Викрити брехню росіян вдалося завдяки співставленню деталей двох відео. Так, під час зрежисованої спецоперації окупанти обстріляли будинок, а в же зранку виставили це результатом дій українських військових.

«Це можна побачити з порівняння об'єктів на відео: фасад будинків ідентичний (на обох відео бачимо на будинку супутникову тарілку), газова труба, огорожа на обох відео ідентична: зелена залізна огорожа (її чітко видно на нічному відео, коли вона засвітлена від пострілів), далі залізні фігурні ворота, далі паркан «під камінь», – пише видання.

Більш того, на відео «спецоперації» окупанти здійснюють постріл із РПГ, а вже в наступному сюжеті «мирний житель» демонструє снаряд з РПГ, який начебто залишився від пострілу українських військових.

Російські ЗМІ продовжують створювати картинку для своїх пропагандистських сюжетів. Причому, одне й те ж зрежисоване відео стає приводом для декількох звинувачень ЗСУ в провокаціях... На відео так званої «спецоперації» телеграм-каналу WarGonzo чітко видно й чутно, як віддається наказ на здійснення пострілу із РПГ по будівлі. На відео «обстріляного будинку ЗСУ» з телеграм-каналу «Типичный Донецк» – «постраждалий» демонструє снаряд саме з цього виду озброєння», – зазначається у викритті.

Як повідомляв «Главком», прокремлівські ЗМІ сьогодні заявили, що на Донбасі знешкодили українську ДРГ.

До слова, російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу та почала розповсюджувати фейк про розірваний снаряд.