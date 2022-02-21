ФСБ заявила про підрив прикордонного пункту у Ростовській області

Пропагандисти пишуть, що снаряд потрапив до пункту прикордонної служби ФСБ у Ростовській області

Російські ЗМІ оприлюднили відео «прикордонного пункту» ФСБ, який більше схожий на сарай серед лісу

Федеральна служба безпеки РФ заявила про влучення снаряда до прикордонного пункту у Ростовській області на кордоні з Україною.

Як пишуть російські пропагандисти, інцидент стався у понеділок, 21 лютого, о 10:50 за київським часом. РосЗМІ пишуть, що снаряд невстановленого зразка, начебто випущений з території України, потрапив до пункту прикордонної служби ФСБ по Ростовській області, розташованому за 150 метрів від російсько-українського кордону.

«Об'єкт повністю зруйновано, постраждалих немає. На місці події працюють сапери», – пишуть росЗМІ.

При цьому російські ЗМІ оприлюднили відео цього «прикордонного пункту» ФСБ, який більше схожий на сарай серед лісу:

Видання «РБК» уточнює, що інцидент стався біля хутора Щербакова. Він розташований на маріупольському напрямку, кордон там контролюється терористами угруповання «ДНР», яких контролює Москва.

Нагадаємо, журналіст назвав імена офіцерів російської розвідки, які готують спецоперацію проти України. Він наголосив, що найближчим часом РФ запустить масштабну фальсифікацію, щоб звинуватити українських військових у геноциді.

Тим часом міністр оборони озвучив сценарій російського вторгнення. Наразі Росія сконцентрувала 147 тисяч військових біля кордонів України.

Додамо, що американський супутник зафіксував путінську армію за 15 км від кордону з Україною. Російські війська не збираються залишати позиції біля українських кордонів.

21 лютого Путін терміново скликає Радбез РФ.

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