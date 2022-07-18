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    Події в Україні

    Росія перекинула значну кількість кораблів із Севастополя до Новоросійська

    Росія перекинула значну кількість кораблів із Севастополя до Новоросійська

    Несення бойової служби кораблями РФ здійснювалось у ракетно безпечних районах

    Глава Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що РФ перекинула значну кількість своїх кораблів із окупованого Севастополя до Новоросійська.

    «За інформацією ВМС ЗСУ, ворог передислокував значну кількість кораблів із Севастополя до Новоросійська. Несіння бойової служби кораблями РФ здійснювалося в ракетно-безпечних районах у зоні прикриття берегових систем ППО, максимально наближених до узбережжя», – заявив Братчук.

    Він зазначив, що російські окупанти могли провести такі маневри, щоб контролювати вивезення вкраденої продукції на окупованих територіях Запорізької та Донецької областей.

    Нагадаємо, в Чорному морі знов чатують 2 ракетних кораблі із 16 крилатими ракетами «Калібр», а також три великі десантні кораблі.

    Додамо, що днями у бухту Севастополя зайшло судно «Всеволод Бобров», підбите біля Зміїного.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна зерно корабель Україна ВМС окупація #stoprussia
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    Росія перекинула значну кількість кораблів із Севастополя до Новоросійська