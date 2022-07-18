Мешканцям рекомендують перейти в укриття

У Миколаєві лунають потужні вибухи, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

У місті та області оголошена повітряна тривога.

«Знову масований обстріл Миколаєва. У місті лунають потужні вибухи. Вже було чути близько 10. Повітряна тривога триває. Не ігноруйте правила безпеки!», – повідомив Сєнкевич.

Станом на 03:14 годину 18 липня повітряну тривогу оголосили у декількох областях України.

Повідомляється про запуск ракет з Чорного моря.

Мешканцям рекомендують перейти в укриття.

Нагадаємо, 17 липня зранку, орієнтовно о 03:05, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Ракети влучили у підприємства. Під час повітряної тривоги у місті пролунали більш ніж 10 потужних вибухів.

Пізніше стало відомо, що рятувальники ліквідували у Миколаєві усі осередки загорянь, які виникли внаслідок ракетного удару.