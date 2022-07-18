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    Новини

    Масований обстріл Миколаєва: у місті лунають потужні вибухи

    Російські окупанти 18 липня вкотре обстріляли Миколаїв - Масований обстріл Миколаєва: у місті лунають потужні вибухи
    Російські окупанти 18 липня вкотре обстріляли Миколаїв
    фото з відкритих джерел

    Мешканцям рекомендують перейти в укриття

    У Миколаєві лунають потужні вибухи, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

    У місті та області оголошена повітряна тривога.

    «Знову масований обстріл Миколаєва. У місті лунають потужні вибухи. Вже було чути близько 10. Повітряна тривога триває. Не ігноруйте правила безпеки!», – повідомив Сєнкевич.

    Станом на 03:14 годину 18 липня повітряну тривогу оголосили у декількох областях України.

    Повідомляється про запуск ракет з Чорного моря.

    Мешканцям рекомендують перейти в укриття.

    Нагадаємо, 17 липня зранку, орієнтовно о 03:05, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Ракети влучили у підприємства. Під час повітряної тривоги у місті пролунали більш ніж 10 потужних вибухів.

    Пізніше стало відомо, що рятувальники ліквідували у Миколаєві усі осередки загорянь, які виникли внаслідок ракетного удару.

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    Теги: росія окупанти війна обстріл Миколаїв укриття Україна правила безпеки окупація #stoprussia
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    Масований обстріл Миколаєва: у місті лунають потужні вибухи