У бухту Севастополя зайшло судно «Всеволод Бобров», підбите біля Зміїного (фото)

Підбите судно пройшло своїм ходом до місця стоянки в Сухарній бухті

У суботу, 14 травня, в бухту тимчасово окупованого Севастополя зайшло судно тилового забезпечення «Всеволод Бобров» Чорноморського флоту Росії, яке українські війська підбили біля острова Зміїний. Про це повідомляє Крим.Реалії, проєкт Радіо Свобода.

Близько 13:00 за місцевим часом судно зайшло в акваторію Севастопольської бухти і пройшло своїм ходом до місця стоянки в Сухарній бухті.

Нагадаємо, 12 травня стало відомо, що Збройні сили України підбили російський корабель біля острова Зміїний.

Згодом радник голови офісу президента України Олексій Арестович підтвердив, що російський корабель «Всеволод Бобров» був підбитий при спробі доставити на острів Зміїний систему ППО.

Корабель тилового забезпечення «Всеволод Бобров» – це одне із найновіших суден у складі рашистського флоту. Корабель був спущений на воду у листопаді 2016 року, після чого пройшов державні випробування – і 21 серпня 2021 року був прийнятий до складу ВІйськово-морського флоту РФ.

Судно створене для транспортування вантажів, передачі їх на берег та інші кораблі. Крім того, кораблі цієї серії призначені для буксирувальної допомоги та надання допомоги іншим суднам, які зазнають лиха.

Головне обладнання корабля - два електрогідравлічні крани вантажопідйомністю до 50 тонн, буксирні лебідки з тяговим зусиллям 120 та 25 тонн.

Корабель серії 23120 має кілька конструктивних особливостей. По-перше, система динамічного позиціювання дозволяє йому перебувати у заданій точці за будь-яких погодних умов. По-друге, корпус «Всеволода Боброва» має льодовий клас ARC4, що дозволяє йому долати лід товщиною до 60 см, ходячи навіть у арктичних широтах, не кажучи уже про Чорне море, яке замерзає дуже рідко і тільки біля берегів.

ЗМІ оцінюють вартість «Всеволода Боброва» у $133 млн.

У грудні минулого року судно тилового забезпечення проєкту 23120 відправилося до місця свого постійного базування, у окуповане Росією українське місто Севастополь.

Як відомо, 14 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами «Нептун» перекинувся і почав тонути.

Наприкінці березня у порту міста Бердянськ було знищено великий десантний корабель окупантів «Саратов».

7 травня українські військові знищили на острові Зміїний три російські катери та ще один пошкодили. Результат атаки зняв супутник.