Глава Єврокомісії летить в Баку за газом

Урсула фон дер Ляєн вирушила до Азербайджану на переговори щодо альтернативи російському газу

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і комісар ЄС з енергетики кадрі Сімсон в понеділок відвідають Баку, де обговорять з владою Азербайджану постачання місцевого газу в Європу. Про це повідомляє Euronews.

Як очікується, за підсумками переговорів буде укладена угода, спрямована на зниження залежності Євросоюзу від російських енергоносіїв і скорочення очікуваної нестачі газу майбутньої зими.

Зараз паливо, що видобувається на шельфі Каспійського моря, надходить до Європи через Південний газовий коридор.

Сторони обговорять питання стратегічного партнерства ЄС та Азербайджану в галузі енергетики з метою підвищення його ролі в диверсифікації постачання природного газу в країни Європи.

У 2021 році з Росії в ЄС було перекачано 155 мільярдів кубометрів газу, що становить 40% від його загального споживання. У Брюсселі розраховують, що зможуть отримувати через Південний газовий коридор щорічно не менше 20 мільярдів кубометрів палива до 2027 року і називають Азербайджан надійним партнером.

Раніше Азербайджан заявив, що має достатньо запасів газу для постачання в Європу і при необхідності він може збільшити постачання газу для сусідніх країн.

Нагадаємо, очільник Федерального мережевого агентства Німеччини Клаус Мюллер заявив, що без російського газу країна зиму-2022/23 не зможе пережити.

Але уже влітку 2024-го Німеччина зможе повністю відмовитися від постачання газу із Росії.

Додамо, що напередодні стало відомо, що Німеччина вирішила знову запустити 16 електростанцій, які працюють на вугіллі та нафті, а також продовжити дозвіл на експлуатацію для ще 11 таких станцій. Так країна хоче зменшити енергозалежність від Росії.