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    Економіка

    Глава Єврокомісії летить в Баку за газом

    Глава Єврокомісії вирушила до Азербайджану на переговори щодо альтернативи російському газу - Глава Єврокомісії летить в Баку за газом
    Глава Єврокомісії вирушила до Азербайджану на переговори щодо альтернативи російському газу
    фото: EPA/UPG

    Урсула фон дер Ляєн вирушила до Азербайджану на переговори щодо альтернативи російському газу

    Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і комісар ЄС з енергетики кадрі Сімсон в понеділок відвідають Баку, де обговорять з владою Азербайджану постачання місцевого газу в Європу. Про це повідомляє Euronews.

    Як очікується, за підсумками переговорів буде укладена угода, спрямована на зниження залежності Євросоюзу від російських енергоносіїв і скорочення очікуваної нестачі газу майбутньої зими.

    Зараз паливо, що видобувається на шельфі Каспійського моря, надходить до Європи через Південний газовий коридор.

    Сторони обговорять питання стратегічного партнерства ЄС та Азербайджану в галузі енергетики з метою підвищення його ролі в диверсифікації постачання природного газу в країни Європи.

    У 2021 році з Росії в ЄС було перекачано 155 мільярдів кубометрів газу, що становить 40% від його загального споживання. У Брюсселі розраховують, що зможуть отримувати через Південний газовий коридор щорічно не менше 20 мільярдів кубометрів палива до 2027 року і називають Азербайджан надійним партнером.

    Раніше Азербайджан заявив, що має достатньо запасів газу для постачання в Європу і при необхідності він може збільшити постачання газу для сусідніх країн.

    Нагадаємо, очільник Федерального мережевого агентства Німеччини Клаус Мюллер заявив, що без російського газу країна зиму-2022/23 не зможе пережити.

    Але уже влітку 2024-го Німеччина зможе повністю відмовитися від постачання газу із Росії.

    Додамо, що напередодні стало відомо, що Німеччина вирішила знову запустити 16 електростанцій, які працюють на вугіллі та нафті, а також продовжити дозвіл на експлуатацію для ще 11 таких станцій. Так країна хоче зменшити енергозалежність від Росії.

    Теги: ЄС росія війна Азербайджан Україна Euronews Урсула фон дер Ляєн
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    Глава Єврокомісії летить в Баку за газом