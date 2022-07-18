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    Новини

    Військові попередили про загрозу дрейфуючих мін у Чорному морі

    Військові попередили про загрозу дрейфуючих мін у Чорному морі

    Мінна небезпека в прибережних зонах підвищена

    Українські військові також попередили про збереження ракетної загрози з боку російських окупантів. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

    «У Чорному морі знову підстерігають два ракетні кораблі з 16 крилатими ракетами «Калібр», а також три великі десантні кораблі. Мінна небезпека в прибережних зонах підвищена. На морі 2 дні був шторм, міни можуть дрейфувати, в тому числі і до берега», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, окупанти продовжують завдавати ударів по Україні з Чорного моря.

    Зокрема, 13 липня російські війська обстріляли центр Вінниці крилатими ракетами«Калібр«, які були випущені з підводного човна.

    Також 12 липня з акваторії Чорного моря ворог завдав ракетного удару по прибережній зоні Одеської області, застосувавши авіаційні ракети класу «повітря-земля« типу х-31 з винищувачів Су-30.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Військові попередили про загрозу дрейфуючих мін у Чорному морі