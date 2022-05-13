Кремль відреагував на заяву Зеленського про відновлення переговорів

Путін не хоче зустрічатися із Зеленським для переговорів, а бажаю лише підписати заздалегідь узгоджений документ

Росія прогнозовано звинуватила Україну у затягуванні переговірного процесу

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін ніколи не відмовлявся від зустрічі із Володимиром Зеленським. Про це пише російське державне видання ТАСС.

«Тут позиція не змінилася. Ви добре знаєте позицію російського президента: ніхто апріорі не відмовляється від можливості такої зустрічі, але вона має бути підготовлена», – пояснив Пєсков.

За словами путінського прессекретаря, уся підготовка має полягати у підготовці «відповідного документу», який президенти мають лише підписати. А без «підготовчих дій» зустріч Путіна із Зеленським Кремль не збирається організовувати.

Пєсков визнав, що жодного поступу у підготовці цього документу немає – і звинуватив у затягуванні процесу Україну. «Наші умови чудово відомі, вони чітко сформульовані та покладені на папір, все це передано українській стороні. Відповіді немає», – заявив речник хазяїна Кремля.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський заявив, що готовий до переговорів із Путіним, але без його посередників, і на умовах діалогу, а не ультиматуму.

Президент Росії ще у середині квітня заявляв, що зустрінеться зі своїм українським колегою тільки тоді, коли сторони підготовлять узгоджений документ, який Путін із Зеленським лише підпишуть.

Додамо, що Кремль говорив про переговори між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським ще 24 лютого, у перший день повномасштабної російсько-української війни. Путін готовий був обговорювати лише нейтральний статус України та відмову українців від розміщення західного озброєння на своїй території.

Україна 26 лютого заявила, що відмовляється від перемовин на таких умовах.

Після цього розпочалися багатораундові переговори і консультації на рівні урядовців та депутатів.