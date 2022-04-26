Білий дім прокоментував введення санкцій проти коханки Путіна

38-річну гімнастку Кабаєву уряд США вважає дівчиною президента РФ і матір'ю як мінімум трьох його дітей

Раніше ЗМІ писали, що США призупинили запровадження санкцій проти Кабаєвої, побоюючись реакції Путіна

Представниця Білого дому Джен Псакі прокоментувала можливість введення санкцій проти Аліни Кабаєвої, яку називають коханкою російського диктатора Путіна.

«Ми продовжуємо переглядати санкції. Ніхто не застрахований від наших санкцій», – сказала на брифінгу Псакі, коли її запитали, чому ексгімнастки Кабаєвої досі немає в списку.

«Звичайно, ми вже запровадили санкції проти президента Путіна, а також проти його дочок і найближчих його соратників, і ми продовжимо їх перегляд», – додала вона.

Нещодавно американська газета The Wall Street Journal повідомляла, що США призупинили введення санкцій щодо Кабаєвої, тому що це буде «особистим ударом» по Путіну. 38-річну гімнастку Кабаєву уряд США вважає дівчиною президента РФ і матір'ю як мінімум трьох його дітей.

Раніше повідомлялося, що на безіменному пальці правої руки у Кабаєвої помітили обручку.

Зазначимо, що раніше у мережі з'явилися фото Кабаєвої, на яких її важко було впізнати. Користувачі наголосили, що вона схожа на Путіна, отже, мабуть, у них спільні й пластичний хірург, і косметолог.

Раніше соратниця російського опозиційного політика Олексія Навального Любов Соболь опублікувала в мережі відео про спортсменку та голову «Національної Медіа Групи» Аліну Кабаєву, яку називають коханкою диктатора-президента РФ Володимира Путіна.

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