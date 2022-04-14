Путін уже готовий зустрітися із Зеленським, але знову має умову

Путін уже не висуває вимоги до Зеленського, але хоче побачити хоча б якийсь документ

Кремль почав заявляти, що ніколи не відмовлявся від переговорів із президентом України

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував можливість зустрічі Володимира Путіна із Володимиром Зеленським. Про це пише прокремлівське видання РІА «Новості».

Речник Путіна запевнив, що хазяїн Кремля ніколи не відмовлявся від прямих переговорів із українським колегою.

Втім, Пєсков тут же поставив умову, за якої такі переговори можуть відбутися. «Ми говорили, що принципово ніколи президент від такої зустрічі не відмовлявся, але для неї має бути підготовлено відповідні умови, а саме текст документа», – зазначив прессекретар хазяїна Кремля.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що зустріч президентів України та Росії, яку намагається організувати турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган може відбутися зовсім скоро – а дата цих прямих перемовин буцімто залежить від Володимира Путіна.

Нагадаємо, що Кремль говорив про переговори між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським ще 24 лютого, у перший день повномасштабної російсько-української війни. Але тоді умови Росії були зовсім інші.

Путін готовий був обговорювати лише нейтральний статус України та відмову українців від розміщення західного озброєння на своїй території.

Україна 26 лютого заявила, що відмовляється від перемовин на таких умовах.

Після цього розпочалися багатораундові переговори і консультації на рівні урядовців та депутатів. Перемовини проходили на території Білорусі та Туреччини. 29 березня у Стамбулі Україна оприлюднила свій варіант великої міжнародної угоди про гарантії безпеки для України.

Пізніше росіяни образилися, що українська сторона внесла в угоду Крим як українську територію, але від переговорів не відмовилися.