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    Події в Україні

    Росія вбиває українських дітей: нові дані про кількість жертв

    Під час війни постраждали&nbsp;понад 640 дітей - Росія вбиває українських дітей: нові дані про кількість жертв
    Під час війни постраждали понад 640 дітей

    За останніми даними прокуратури, внаслідок воєнних дій загинули 344 дитини

    Станом на ранок 2 липня в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії постраждали 984 дитини. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 344 дитини загинуло та понад 640 поранено. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

    Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

    Найбільше постраждало дітей у:

    • Донецькій області – 340,
    • Харківській – 185,
    • Київській – 116,
    • Чернігівській – 68,
    • Луганській – 61,
    • Миколаївській – 53,
    • Херсонській – 52,
    • Запорізькій – 31.

    1 липня внаслідок авіаудару ворога по цивільній інфраструктурі м. Бахмут Донецької області отримав поранення 11-річний хлопчик.

    Стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу збройними силами РФ 27 червня ТЦ «Амстор» у Кременчуці Полтавської області постраждала 9-річна дитина.

    Також за добу зросла кількість потерпілих внаслідок ракетного обстрілу Білгород-Дністровського району Одеської області 1 липня. Протягом дня стало відомо, що ще одна дитина загинула та троє отримали травми: 2-річна дівчинка й двоє хлопчиків віком 8 та 13 років. Стан двох дітей вкрай важкий. Серед загиблих – учень 7 класу Академічного ліцею Білгород-Дністровського Дмитро Рудницький. 22 серпня хлопцеві мало виповнитися 12 років.

    Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2102 заклади освіти. З них 215 зруйновано повністю.

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    Теги: росія окупанти діти війна Офіс Генерального прокурора Україна окупація #stoprussia
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    Росія вбиває українських дітей: нові дані про кількість жертв