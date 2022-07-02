Чотири місяці не бачать сонця. Безугла показала життя дітей в Сєвєродонецьку (фото)

Безугла підняла питання про обов‘язкову (примусову) евакуацію населення з прифронтових територій «на нулі»

Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла пока фотогрфії дітей з Сєвєродонецька, які чотири місця е виходили з укриття.Фото Безугла опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

«Чи підтримуєте обов‘язкову (примусову) евакуацію населення з прифронтових територій «на нулі»? Вбиті діти, яких не захотіли евакуювати батьки, злякані сім‘ї, які вже просто виснажені обстрілами, страхом і зневірою та не можуть прийняти будь-якого рішення, «параліч волі», коригувальники вогню та агенти впливу (є й таке) – це все на власні очі я масово бачила в Сєвєродонецьку та Лисичанську (зокрема)», – повідомила Безугла.

Вона також опублікувала фото дітей.

«Власне фото: Підвал Сєвєродонецька, початок червня, дітки майже 4 місяці не бачили вулиці. Ми з військовими вмовляємо їх виїхати. Я не знаю, чи вони живі зараз. Батьки відмовились»,– зазначила нардеп.

Раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупований Сєвєродонецьк зруйнований на 90%.

Нагадаємо, нещодавно у соцмережі з’явилася інформація, що у ніч на 24 червня українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька. Як зазначив журналіст Юрій Бутусов, «відходити гірко, але це рішення давно вже назріло».

Захисники Сєвєродонецька отримали команду відходити на нові укріплені позиції, оскільки з кожним днем пропорційно кількість загиблих на незакріплених позиціях може рости.

Але Генеральний штаб Міністерства оборони України не коментує інформацію щодо можливого виходу українських військових із міста Сєвєродонецьк на Луганщині, щоб не шкодити веденню оборонної операції.