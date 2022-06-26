МВС назвало кількість жертв війни серед дітей

Росія вбила 339 дітей

Окупанти вбили вже 339 українських дітей. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

«Станом на 26 червня внаслідок агресії Росії в Україні загинули 339 дітей», – йдеться в повідомленні.

У МВС зазначили, що якби сьогодні столичні рятувальники не виявили вчасно під завалими тіло дівчинки – вона могла б стати 340.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли Київ із літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101, які можуть літати на відстань до 5,5 тисячі кілометрів.

По Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет. Одна з ракет потрапила в житловий будинок в Шевченківському районі столиці.

З-під завалів вдалося врятувати семирічну дівчинку та її маму. Їх госпіталізували. Стан матері – критичний. Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці, який є батьком врятованої дівчинки.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович попередив, що сьогодні росіяни можуть увесь день атакувати Київ ракетами.