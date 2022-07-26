Миколаївщина: Кім показав відео ранкових «прильотів»

Є влучання в авторинок та інші відкриті території передмістя

Випущено кілька ракет повітряного базування

Сьогодні зранку під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунали кілька вибухів. Попередньо відомо, що на Миколаївщині атаковано портову інфраструктуру. Водночас по Миколаївському району нанесено удар і з зенітно-ракетного комплексу С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини.

Голова місцевої ОВА Віталій Кім опублікував відео одного із ранкових «прильотів» по області.

Нагадаємо, по півдню України сьогодні вночі нанесено масований ракетний удар, в тому числі із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря. Відомо, що внаслідок ракетної атаки на Миколаївщину є влучання в авторинок, інші відкриті території передмістя.

До слова, триває 153-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворог вів штурмові дії на кількох напрямках на Донбасі, але зі втратами відійшов.

Про ситуацію в регіонах станом на ранок 26 липня читайте тут.