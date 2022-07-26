  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Миколаївщина: Кім показав відео ранкових «прильотів»
рус
    Події в Україні

    Миколаївщина: Кім показав відео ранкових «прильотів»

    Є влучання в авторинок та інші відкриті території передмістя - Миколаївщина: Кім показав відео ранкових «прильотів»
    Є влучання в авторинок та інші відкриті території передмістя
    скрін з відео

    Випущено кілька ракет повітряного базування

    Сьогодні зранку під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунали кілька вибухів. Попередньо відомо, що на Миколаївщині атаковано портову інфраструктуру. Водночас по Миколаївському району нанесено удар і з зенітно-ракетного комплексу С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини.

    Голова місцевої ОВА Віталій Кім опублікував відео одного із ранкових «прильотів» по області.

    Нагадаємо, по півдню України сьогодні вночі нанесено масований ракетний удар, в тому числі із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря. Відомо, що внаслідок ракетної атаки на Миколаївщину є влучання в авторинок, інші відкриті території передмістя.

    До слова, триває 153-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворог вів штурмові дії на кількох напрямках на Донбасі, але зі втратами відійшов.

    Про ситуацію в регіонах станом на ранок 26 липня читайте тут.

    Читайте також: Мер окупованої Нової Каховки: Місто радіє кожному вибуху
    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина Україна окупація авторинок #stoprussia Віталій Кім
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Миколаївщина: Кім показав відео ранкових «прильотів»