У Миколаєві лунають потужні вибухи
Потужні вибухи лунають у Миколаєві!
фото з відкритих джерел
Сєнкевич закликав не нехтувати сигналами тривоги
У Миколаєві лунають потужні вибухи. Про це у Telegram повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
«Потужні вибухи лунають у Миколаєві!», – написав Сєнкевич.
Він закликав не нехтувати сигналами тривоги.
«Прошу всіх залишатись в укриттях! Хоч і завершилась комендантська година, але повітряна тривога триває!», – дода мер Миколаєва.
Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти обстріляли Нікополь.
У Харкові в ніч проти 26 липня знову пролунали вибухи.
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