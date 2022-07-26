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    У Миколаєві лунають потужні вибухи

    Потужні вибухи лунають у Миколаєві! - У Миколаєві лунають потужні вибухи
    Потужні вибухи лунають у Миколаєві!
    фото з відкритих джерел

    Сєнкевич закликав не нехтувати сигналами тривоги

    У Миколаєві лунають потужні вибухи. Про це у Telegram повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

    «Потужні вибухи лунають у Миколаєві!», – написав Сєнкевич.

    Він закликав не нехтувати сигналами тривоги.

    «Прошу всіх залишатись в укриттях! Хоч і завершилась комендантська година, але повітряна тривога триває!», – дода мер Миколаєва.

    Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти обстріляли Нікополь.

    У Харкові в ніч проти 26 липня знову пролунали вибухи.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна окупація комендантська година #stoprussia
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    У Миколаєві лунають потужні вибухи