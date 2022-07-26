Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 26 липня

Нанесено масований ракетний удар з Чорного моря

Зранку по Миколаєву було нанесено масований ракетний удар. За попередньою інформацією, внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків уражено об’єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство.

Також зранку росіяни завдали ударів по цивільній інфраструктурі Харкова. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Одещина

Вранці нанесено масований ракетний удар, в тому числі із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря. Випущено кілька ракет повітряного базування. На Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл з наступним загоранням. На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих нема.

Чернігівщина

Вночі – два обстріли із мінометів територій біля сіл Новгород-Сіверського району. Без втрат та руйнувань. За добу – дев'ять обстрілів прикордоння.

Сумщина

Вночі був мінометний обстріл Середино-Будської громади, п'ять «приходів». Теж, на щастя, жертв та руйнувань немає.

Дніпропетровщина

Ворог знову обстріляв Криворізький та Нікопольський райони. Село Кошове Широківської громади залишилося без світла. Люди не постраждали. У Червоногригорівській та Марганецькій громадах – без жертв та руйнувань.

Харківщина

Зранку росіяни завдали ударів по цивільній інфраструктурі Харкова. Деталі щодо наслідків наращі уточнюються. Окупанти знову наснесли удари по Чугуєву, є влучання по критичній інфраструктурі. Рятувальники продовжують розбирати наслідки вчорашніх руйнувань будинку культури, де в підвалі ще залишилися люди.

По області протягом доби окупанти нанесли удари по Циркунівській громаді, у Балаклійській громаді внаслідок удару пошкоджено трубопровід газорозподільного пункту.

Луганщина

Із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії обстрілів зазнали десятки населених пунктів. Ворог також задіяв авіацію. На нещодавно окупованих територіях активно готуються до «референдуму». У Луганську відкрито «приймальню Громадського штабу референдуму».

Донеччина

Обстріли з артилерії, мінометів, РСЗВ «Град», авіа- та ракетний удари по містам Бахмут, Соледар, Красногорівка, Мар’їнка, Авдіївка, Торецьк. Також постраждали с.Тоненьке, с.Нетайлове, с.Георгіївка, смт.Велика Новосілка. За ніч і вранці – ракетний удар по Торецьку. Три обстріли касетними боєприпасами населених пунктів Черкаської громади, пошкоджено три приватні будинки. Мінометні обстріли старої частини Авдіївки. За добу по області – троє загиблих, вісім поранених.

Миколаївщина

Зранку по Миколаєву було нанесено масований ракетний удар. За попередньою інформацією внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків уражено об’єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство. Попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється. Також на околицях міста є прильоти ракет повітрянного базування. Окрім цього, була спроба уразити портову інфраструктуру міста. Також зранку обстріляно об'єкт інфраструктури в Ольшанській громаді. Постраждалих немає.

Вчора ввечері – обстріли с. Новомиколаївка Первомайської громади, переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає. Вчора ввечері – обстріли с. Широке Широківської громади, влучання поза межами сіл. Вчора ввечері та сьогодні зранку – обстріли с. Червона Долина Широківської громади. Влучання поза межами села. Постраждалих немає.

Під постійними обстрілами залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Вчора ввечері під обстріли потрапило село Маліївка, зруйновано один житловий будинок. Інформація щодо постраждалих відсутня. Інформація щодо руйнувань житлових будинків уточнюється.

Херсонщина

Бойові дії продовжуються на території Бериславського та Каховського районів, важка сутуація у звільнених селах, деякі – знищені. Критична ситуація у селах Калинівської та Великоолександрівської громад: у степових селах та тих, через які проходить річка Інгулець, – десятки знищених будинків, жодної вцілілої інфраструктури. Одним із головних питань області є початок нового навчального року. На всю область окупанти анонсують відкриття трохи більше 20 навчальних закладів.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Вінничині, Полтавщині, Житомирщині та Київщині.

Триває 153-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворог вів штурмові дії на кількох напрямках на Донбасі, але зі втратами відійшов.

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