Росія запустила по Сумщині 20 ракет з гелікоптерів: є загиблі і поранені
Росіяни запустили близько 20 ракет з гелікоптерів, які не перетинали лінію державного кордону, по Краснопільській та Миропільській громадах
Вчора, 28 червня, російські окупанти багаторазово обстрілювали населені пункти Сумщини. В результаті обстрілів загинули двоє цивільних. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
«Після десятої ранку ворог почав зухвало обстрілювати Краснопільщину та окремі населені пункти Великописарівської громади», – повідомив Живицький, та додав, що були зафіксовані авіаційні обстріли.
Росіяни запустили близько 20 ракет з гелікоптерів, які не перетинали лінію державного кордону, по Краснопільській та Миропільській громадах.
Після 11:00 росіяни відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню «Град», 30 прильотів по Краснопільщині.
Після 12:00 били по селам Краснопільської громади, зафіксовано близько 50 артилерійських пострілів із САУ. Також вели вогонь з кулеметів та станкового гранатомету.
Близько 14:00 росіяни знову накрили з артилерії Краснопільську громаду, близько 30 прильотів.
Після 18:00 ще 40 та ще 12 ударів з реактивних систем залпового вогню по різним населеним пунктам громади.
Крім того, після 12:00 на одне із сел Великописарівської громади безпілотник скинув вибуховий пристрій, а після 20:00 – ще один.
«Двоє – загинули. Троє – поранені», – зазначив Живицький.
Нагадаємо, сьогодні ЗСУ збили ракету в небі над Одещиною.
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