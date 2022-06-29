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    Події в Україні

    Росія запустила по Сумщині 20 ракет з гелікоптерів: є загиблі і поранені

    Від російських обстрілів загинули двоє мирних жителів Сумщини - Росія запустила по Сумщині 20 ракет з гелікоптерів: є загиблі і поранені
    Від російських обстрілів загинули двоє мирних жителів Сумщини
    фото з відкритих джерел

    Росіяни запустили близько 20 ракет з гелікоптерів, які не перетинали лінію державного кордону, по Краснопільській та Миропільській громадах

    Вчора, 28 червня, російські окупанти багаторазово обстрілювали населені пункти Сумщини. В результаті обстрілів загинули двоє цивільних. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

    «Після десятої ранку ворог почав зухвало обстрілювати Краснопільщину та окремі населені пункти Великописарівської громади», – повідомив Живицький, та додав, що були зафіксовані авіаційні обстріли.

    Росіяни запустили близько 20 ракет з гелікоптерів, які не перетинали лінію державного кордону, по Краснопільській та Миропільській громадах.

    Після 11:00 росіяни відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню «Град», 30 прильотів по Краснопільщині.

    Після 12:00 били по селам Краснопільської громади, зафіксовано близько 50 артилерійських пострілів із САУ. Також вели вогонь з кулеметів та станкового гранатомету.

    Близько 14:00 росіяни знову накрили з артилерії Краснопільську громаду, близько 30 прильотів.

    Після 18:00 ще 40 та ще 12 ударів з реактивних систем залпового вогню по різним населеним пунктам громади.

    Крім того, після 12:00 на одне із сел Великописарівської громади безпілотник скинув вибуховий пристрій, а після 20:00 – ще один.

    «Двоє – загинули. Троє – поранені», – зазначив Живицький.

    Нагадаємо, сьогодні ЗСУ збили ракету в небі над Одещиною.

    Раніше представник США в ООН розповіла, де Росія застосовувала хімічну зброю.

    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна безпілотник окупація #stoprussia
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    Росія запустила по Сумщині 20 ракет з гелікоптерів: є загиблі і поранені