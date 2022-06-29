Щоб ніхто не брехав: Зеленський показав відео влучання ракети у Кременчук

Російська ракета вдарила саме по торговому центру цілеспрямовано

Президент Володимир Зеленський показав відео влучання ракети у торговий центр «Амстор» в Кременчуці. Відео Зеленський опублікував на своїй сторінці в Telegram.

«Хочу сказати про відповідальність тих російських пропагандистів, які брешуть про цей терор, які намагаються виправдати дії російської армії. Кожен із вас також буде покараний. Ми маємо всі докази того, що роблять російські військові проти наших людей. Сьогодні я хочу завершити це звернення одним із таких доказів – щоб ніхто не смів обманювати щодо ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці. Російська ракета вдарила саме по цьому об'єкту, цілеспрямовано. Очевидно, що такий був наказ. Очевидно, що такі координати отримали російські вбивці для цієї ракети. Вони хотіли вбити якнайбільше людей у мирному місті, у звичайному торговельному центрі», – підкреслив глава держави.

Зеленський показав у своєму зверненні момент влучання російської ракети у ТРЦ «Амстор» в Кременчуці.

Нагадаємо, щойно розпочалося засідання Ради безпеки ООН щодо України. Його зібрали після масованих обстрілів росіянами українських міст останніми днями. Зокрема, після прильоту в торговий центр у Кременчуці.

Зеленський закликав визнати ракетні удари по Кременчуку терористичним актом та позбавити Росію голосу в Генасамблеї ООН.

Нагадаємо, російські війська 27 червня завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон.

Окупанти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х-22. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту- 22 М3 .

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