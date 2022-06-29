ЗСУ знищили російську мінометну секцію (відео)

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«На одну мінометну секцію ворога стало менше. Воїни 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка знищили її разом з боєкомплектом», – розповіли військові.

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