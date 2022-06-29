ЗСУ знищили російську мінометну секцію (відео)
Ворог також позбувся свого боєкомплекту
Українські військові 28 червня накрили російську мінометну секцію. Ворог позбувся свого боєкомплекту. Новими досягненнями похвалилися воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, повідомляє Генштаб.
«На одну мінометну секцію ворога стало менше. Воїни 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка знищили її разом з боєкомплектом», – розповіли військові.
Як повідомлялося, ЗСУ знищили ще один ворожий ЗРГК на Зміїному. Також бійці департаменту військової контррозвідки СБУ відшукали та знищили ретельно замаскований опорний пункт окупантів.