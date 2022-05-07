Представник США в ООН розповіла, де Росія застосовувала хімічну зброю

За словами Лінди Томас-Грінфілд, Америці відомо про застосування зброї масового ураженгня у Сирії

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія використовувала хімічну зброю «проти своїх людей» і під час війни у Сирії. Вона зазначила, що США мають намір вжити заходів у відповідь щодо Росії, від якої, за словами американського постпреда при ООН, відчувається серйозна загроза.

«Вони звинуватили США та Україну в застосуванні хімічної зброї під чужим прапором, але нам відомо, що вони самі здатні застосовувати хімічну зброю», — заявила Томас-Грінфілд в ефірі телеканалу PBS.

Вона додала, що має інформацію про випадки застосування російською стороною хімічної зброї проти власних громадян і в ході сирійського конфлікту, не уточнивши, про які саме події йдеться.

«Ми маємо серйозно поставитися до загрози. І це серйозна загроза, особливо для постійного члена Ради Безпеки», - заявила Лінда Томас-Грінфілд, пояснивши, що американська сторона має намір притягнути Росію до відповідальності.

20 березня постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд вже попереджала, що Росія зіткнеться з великими наслідками, якщо застосує хімічну зброю на території України.

Раніше у відповідь на заяви російської сторони про нібито підготовку в Україні провокацій із використанням хімічних речовин, до якої начебто причетні США, речниця Білого дому Джен Псакі зауважила, що саме Москва продовжує підтримувати режим Асада в Сирії, який неодноразово застосовував хімічну зброю, а також тривалий час здійснювала програму біологічної зброї на порушення міжнародного права.

Також за словами речниці Білого дому, Росія має довгий і добре задокументований «послужний список» щодо використання хімічної зброї, у тому числі під час замахів на убивство й отруєння політичних ворогів путіна, зокрема Олексія Навального.

Нагадаємо, що один із керівників «народної міліції» невизнаної «ДНР» Едуард Басурін висловив думку, що штурмувати підземні укріплення «Азовсталі» в Маріуполі немає сенсу – потрібно «звернутися до хімічних військ».

Після цієї заяви Басурін був схоплений співробітниками ФСБ і вивезений у невідомому напрямку.