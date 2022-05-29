Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
Зеленський у Харкові оглянув зруйновані житлові будинки в Салтівському районі
Президент України Володимир Зеленський у межах робочої поїздки до Харківської області відвідав передові позиції українських військових.
Глава держави ознайомився з оперативною обстановкою в зоні відповідальності підрозділів.
Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди та цінні подарунки й поспілкувався із захисниками України.
«Хочу подякувати кожному з вас за службу. Ви ризикуєте своїм життям заради всіх нас і нашої держави. Дякую вам за захист незалежності України. Бережіть себе!» – сказав Президент.
Також Зеленський оглянув зруйновані житлові будинки в Салтівському районі Харкова.
Під час наради Президент запропонував проаналізувати доцільність відновлення пошкоджених панельних будинків, зокрема з урахуванням програми термомодернізації житлового фонду.
«Якщо вже так сталося і в нас війна, то чи не варто розглянути можливість прибрати по всій країні панельні будинки, особливо на зруйнованих територіях», – зазначив він.
На переконання Глави держави, це ще й нагода модернізувати країну та міста, побудувати сучасне житло.