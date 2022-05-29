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    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж

    Володимир Зеленський на Харківщині поспілкувався із захисниками України - Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Володимир Зеленський на Харківщині поспілкувався із захисниками України

    Зеленський у Харкові оглянув зруйновані житлові будинки в Салтівському районі

    Президент України Володимир Зеленський у межах робочої поїздки до Харківської області відвідав передові позиції українських військових.

    Глава держави ознайомився з оперативною обстановкою в зоні відповідальності підрозділів.

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    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж
    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж

    Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди та цінні подарунки й поспілкувався із захисниками України.

    «Хочу подякувати кожному з вас за службу. Ви ризикуєте своїм життям заради всіх нас і нашої держави. Дякую вам за захист незалежності України. Бережіть себе!» – сказав Президент.

    Також Зеленський оглянув зруйновані житлові будинки в Салтівському районі Харкова.

    Під час наради Президент запропонував проаналізувати доцільність відновлення пошкоджених панельних будинків, зокрема з урахуванням програми термомодернізації житлового фонду.

    «Якщо вже так сталося і в нас війна, то чи не варто розглянути можливість прибрати по всій країні панельні будинки, особливо на зруйнованих територіях», – зазначив він.

    На переконання Глави держави, це ще й нагода модернізувати країну та міста, побудувати сучасне житло.

    Теги: Харків росія окупанти війна Харківщина Володимир Зеленський Україна окупація державні нагороди #stoprussia
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    Зеленський на лінії фронту. Фоторепортаж