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    Політика

    95-й день війни. Карта бойових дій в Україні станом на 29 травня

    Українські військові стримують РФ на декількох напрямках - 95-й день війни. Карта бойових дій в Україні станом на 29 травня
    Українські військові стримують РФ на декількох напрямках
    фото: Spyros Hound

    Міноборони Британії оновило карту бойових дій в Україні на 29 травня

    Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на 29 травня. Про це йдться в Twitter британського відомства.

    Згідно з опублікованою картою, триває український контрнаступ в околицях Харкова.

    Водночас противник намагається з'єднати свої угруповання на Ізюмському та Лиманському напрямках.

    До слова, російські окупанти не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської областей та блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря.

    Протягом дня 29 травня загарбники вели активні бойові дії на Сєверодонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках. Основна мета ворога – оточення наших військ у районах міст Лисичанськ, Сєверодонецьк та блокування основних логістичних шляхів.

    Теги: росія окупанти Міноборони війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    95-й день війни. Карта бойових дій в Україні станом на 29 травня