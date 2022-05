95-й день війни. Карта бойових дій в Україні станом на 29 травня

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на 29 травня. Про це йдться в Twitter британського відомства.

Згідно з опублікованою картою, триває український контрнаступ в околицях Харкова.

Водночас противник намагається з'єднати свої угруповання на Ізюмському та Лиманському напрямках.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 May 2022



