95-й день війни. Карта бойових дій в Україні станом на 29 травня

Міноборони Британії оновило карту бойових дій в Україні на 29 травня

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на 29 травня. Про це йдться в Twitter британського відомства.

Згідно з опублікованою картою, триває український контрнаступ в околицях Харкова.

Водночас противник намагається з'єднати свої угруповання на Ізюмському та Лиманському напрямках.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/8UuyYR7nPg



#StandWithUkraine pic.twitter.com/GPxuQZUKDo — Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 29, 2022

До слова, російські окупанти не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської областей та блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря.

Протягом дня 29 травня загарбники вели активні бойові дії на Сєверодонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках. Основна мета ворога – оточення наших військ у районах міст Лисичанськ, Сєверодонецьк та блокування основних логістичних шляхів.