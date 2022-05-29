95-й день війни. Карта бойових дій в Україні станом на 29 травня
Міноборони Британії оновило карту бойових дій в Україні на 29 травня
Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на 29 травня. Про це йдться в Twitter британського відомства.
Згідно з опублікованою картою, триває український контрнаступ в околицях Харкова.
Водночас противник намагається з'єднати свої угруповання на Ізюмському та Лиманському напрямках.
The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 29, 2022
The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 May 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/8UuyYR7nPg
#StandWithUkraine pic.twitter.com/GPxuQZUKDo
До слова, російські окупанти не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської областей та блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря.
Протягом дня 29 травня загарбники вели активні бойові дії на Сєверодонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках. Основна мета ворога – оточення наших військ у районах міст Лисичанськ, Сєверодонецьк та блокування основних логістичних шляхів.