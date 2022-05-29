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    Події в Україні

    Російський посол розповів, коли РФ може застосувати ядерну зброю

    Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін пояснив, чому РФ напала на Україну - Російський посол розповів, коли РФ може застосувати ядерну зброю
    Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін пояснив, чому РФ напала на Україну
    фото: BBC

    У Росії «дуже суворо регламентовано використання ядерної зброї», запевним посол РФ у Великій Британії

    Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін висловив упевненість, що Москва не застосує тактичну ядерну зброю у війні з Україною. Про це він сказав в інтерв’ю BBC.

    «Тактична ядерна зброя, відповідно до російської військової доктрини, не використовується в таких конфліктах (як вторгнення Росії в Україну. – Ред.)», – заявив Келін.

    За словами посла, у Росії «дуже суворо регламентовано використання ядерної зброї, і в основному це можливе у випадках, коли існування держави перебуває під загрозою». «Це не має нічого спільного з поточною «операцією», – наголосив посол.

    На зауваження журналіста, що одним із приводів російського вторгнення в Україну у Кремлі називали саме загрозу існування РФ – через плани України, що нібито мали місце, напасти першою. Про це і сам Келін сказав на початку інтерв'ю.

    Але посол запевнив, що Росія «вирішує цю проблему проведенням обмеженої воєнної операції».

    «Можливо, ви помітили, що ми не нарощуємо там чисельність своїх збройних сил, ми вважаємо, що їх достатньо, щоби вирішити наші завдання», – сказав посол РФ.

    Як повідомлялося, Організація об'єднаних націй не відкидає можливості ще більшого загострення війни в Україні. Зокрема, враховується можливість застосування Росією ядерної зброї.

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    Теги: росія окупанти війна ядерна зброя Україна окупація #stoprussia
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    Російський посол розповів, коли РФ може застосувати ядерну зброю