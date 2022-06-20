Росіянам дали завдання «взяти» Луганщину до 26 червня – Міноборони

Росія кинула всі сили на захоплення Луганської області

Нині тривають вирішальні бої в районі Сєвєродонецька, де загарбницькі війська докладають максимальні зусилля, щоб виконати завдання Путіна й захопити всю територію Луганської області орієнтовно до 26 червня. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Зараз тривають без перебільшення вирішальні бої в районі Сєвєродонецька і плани ворога по задачі, яку перед ними поставило їхнє керівництво, – це дійти до рубежів Луганської області орієнтовно до 26 червня. І зараз російська армія кинула фактично всі свої сили і засоби для того, щоб штурмувати населені пункти довкола. Вони намагаються прорвати оборону наших військ і намагаються взяти в оточення угрупування наших військ, яке здійснює оборону Лисичанська і Сєвєродонецька», – зазначила Маляр.

За словами заступниці міністра, ЗСУ фактично ведуть бої за кожен метр української землі, знищують сили і засоби ворога, який зазнає дуже серйозних втрат.

«Наші війська роблять все можливе для того, щоб утримати наші території і щоб не допустити оточення. Але ми повинні також розуміти, що ворог має перевагу в озброєнні, тому ситуація надзвичайно складна», – підкреслила вона.

Маляр також нагадала, що триває активна фаза війни в Україні, і на сьогодні немає безпечного місця чи області, куди б не влучали російські ракети.

«Під загрозою ракетних обстрілів практично вся територія України. Щодо вторгнення не можна говорити наперед, треба дивитись по динаміці боїв», – пояснила вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Збройні сили України втратили контроль над селищем міського типу Метьолкіне поблизу обласного центру Луганщини. Також російські військові посилили артилерійські та авіаційні обстріли Луганщини.

Також раніше повідомлялося, що росіяни штурмують Сєвєродонецьк із кількох напрямків. У самому місті точаться запеклі вуличні бої, проте, за словами голови ОВА Сергія Гайдая, окупанти не контролюють місто повністю.

Як відомо, триває 117-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках і намагається просунутися на Слов’янському напрямку.