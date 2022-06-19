У Києві вранці пролунали вибухи (відео)

На Київщині сили ППО приземлили ракету рашистів

У Києві вранці пролунали вибухи. На даний момент у столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомив кореспондент «Главкома».

У Києві, де було чутно вибух, включили сигнал тривоги. Під загрозою ударів – ще кілька областей.

Кияни в соцмережах повідомляють, що збили ракету. Офіційної інформації наразі немає.

Усього було два вибухи. Як виявилося, перший – залп ППО, другий – збиття.

Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що попередньо під Києвом спрацювала система ППО.

«У Києві повідомляють про вибух! Попередньо спрацювала система ППО», – повідомив Геращенко.

Він також опублікував ймовірне збиття ракети.

На даний момент у столиці і ще декількох областях оголошено повітряну тривогу.

До слова, внаслідок вчорашнього ракетного удару по Новомосковському району Дніпропетровської області, за попередніми даними, постраждали 11 людей.