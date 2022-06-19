У Києві вранці пролунали вибухи (відео)
На Київщині сили ППО приземлили ракету рашистів
У Києві вранці пролунали вибухи. На даний момент у столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомив кореспондент «Главкома».
У Києві, де було чутно вибух, включили сигнал тривоги. Під загрозою ударів – ще кілька областей.
Кияни в соцмережах повідомляють, що збили ракету. Офіційної інформації наразі немає.
Усього було два вибухи. Як виявилося, перший – залп ППО, другий – збиття.
Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що попередньо під Києвом спрацювала система ППО.
«У Києві повідомляють про вибух! Попередньо спрацювала система ППО», – повідомив Геращенко.
Він також опублікував ймовірне збиття ракети.
На даний момент у столиці і ще декількох областях оголошено повітряну тривогу.
До слова, внаслідок вчорашнього ракетного удару по Новомосковському району Дніпропетровської області, за попередніми даними, постраждали 11 людей.