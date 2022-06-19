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    У Києві вранці пролунали вибухи (відео)

    Попередньо під Києвом спрацювала система ППО - У Києві вранці пролунали вибухи (відео)
    Попередньо під Києвом спрацювала система ППО
    фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

    На Київщині сили ППО приземлили ракету рашистів

    У Києві вранці пролунали вибухи. На даний момент у столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомив кореспондент «Главкома».

    У Києві, де було чутно вибух, включили сигнал тривоги. Під загрозою ударів – ще кілька областей.

    Кияни в соцмережах повідомляють, що збили ракету. Офіційної інформації наразі немає.

    Усього було два вибухи. Як виявилося, перший – залп ППО, другий – збиття.

    Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що попередньо під Києвом спрацювала система ППО.

    «У Києві повідомляють про вибух! Попередньо спрацювала система ППО», – повідомив Геращенко.

    Він також опублікував ймовірне збиття ракети.

    На даний момент у столиці і ще декількох областях оголошено повітряну тривогу.

    До слова, внаслідок вчорашнього ракетного удару по Новомосковському району Дніпропетровської області, за попередніми даними, постраждали 11 людей.

    Теги: вибух росія окупанти Київ Антон Геращенко війна Україна кияни окупація #stoprussia
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    У Києві вранці пролунали вибухи (відео)