Вихід ЗСУ з Сєвєродонецька. Міноборони просить ЗМІ та владу не шкодити операції

У Сєвєродонецьку найгарячіша ділянка фронту

Генеральний штаб Міністерства оборони України не коментує інформацію щодо можливого виходу українських військових із міста Сєвєродонецьк на Луганщині. Про це заявив речник міністерства Олександр Мотузяник під час брифінгу.

«Інформація щодо того, чи перебувають частини Збройних сил України в певному районі, включно з Сєвєродонецьком, є закритою. Ми про це не говоримо. Хотів би закликати і журналістів і представників органів державної влади дати можливість ЗСУ повідомляти про дії української армії в межах інформації, яка є відкритою. Не потрібно шкодити веденню оборонної операції», – сказав Мотузяник.

Водночас Мотузяник підтвердив, що найгарячішими ділянками фронту залишаються населені пукнти на південному та південно-східному напрямках Сєвєродонецька. Противник значно збільшив кількість авіаційних нальотів. Внаслідок ударів по Лисичанську на навколишнім населеним пунктам зруйновано велику кількість будівель.

Незважаючи на зростаючі втрати особового складу та техніки росіяни продовжують переважати ЗСУ на окремих напрямках у кілька разів, що дає їм змогу здобувати певних тактичних успіхів.

Раніше журналіст повідомив, що українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька.

Нагадаємо, триває 121-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.