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рус
    Події в Україні

    Росіяни викрадають родичів українських військових, зокрема дітей, – розвідка

    Нещодавно окупанти взяли в заручники кількох дітей українського військовослужбовця - Росіяни викрадають родичів українських військових, зокрема дітей, – розвідка
    Нещодавно окупанти взяли в заручники кількох дітей українського військовослужбовця
    фото з відкритих джерел

    Бази даних громадян потрапляють до рашистів від колаборантів

    Окупанти викрадають родичів українських військових – в тому числі дітей. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

    Зазначається, що випадки викрадення родичів українських військових на тимчасово окупованих територіях набувають системного характеру. Бази даних українських громадян потрапляють в руки рашистів при захоплені адміністративних будівель або ж за допомогою колаборантів-зрадників.

    «На сьогодні більшість подібних випадків фіксується на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. При цьому, викрадають як дорослих родичів (в тому числі жінок та людей літнього віку), так і дітей. Зокрема, нещодавно стало відомо, що окупанти взяли в заручники кількох дітей чергового українського військовослужбовця», – йдеться в повідомленні.

    Надалі, росіяни можуть зв’язуватися з військовослужбовцями та вимагати прибути на окуповані території в обмін на безпеку рідних.

    Раніше повідомлялося, що російські загарбники масово викрадають чоловіків на окупованих територіях і вимагають за них викуп.

    Нагадаємо, повномасштабна війна Росії проти України триває вже чотири місяці. Розпочалася 121-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

    Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

    Теги: розвідка росія окупанти війна заручники Україна окуповані території окупація #stoprussia
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    Росіяни викрадають родичів українських військових, зокрема дітей, – розвідка