Росіяни викрадають родичів українських військових, зокрема дітей, – розвідка

Нещодавно окупанти взяли в заручники кількох дітей українського військовослужбовця

Бази даних громадян потрапляють до рашистів від колаборантів

Окупанти викрадають родичів українських військових – в тому числі дітей. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що випадки викрадення родичів українських військових на тимчасово окупованих територіях набувають системного характеру. Бази даних українських громадян потрапляють в руки рашистів при захоплені адміністративних будівель або ж за допомогою колаборантів-зрадників.

«На сьогодні більшість подібних випадків фіксується на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. При цьому, викрадають як дорослих родичів (в тому числі жінок та людей літнього віку), так і дітей. Зокрема, нещодавно стало відомо, що окупанти взяли в заручники кількох дітей чергового українського військовослужбовця», – йдеться в повідомленні.

Надалі, росіяни можуть зв’язуватися з військовослужбовцями та вимагати прибути на окуповані території в обмін на безпеку рідних.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники масово викрадають чоловіків на окупованих територіях і вимагають за них викуп.

Нагадаємо, повномасштабна війна Росії проти України триває вже чотири місяці. Розпочалася 121-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.