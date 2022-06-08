Окупанти викрали 11 працівників Запорізької АЕС

Де тримають викрадених жителів окупованого Енергодара, наразі невідомо

В окупованому Енергодарі Запорізької області російські загарбники продовжують викрадати людей. Про це повідомили у Національній атомній енергогенеруючій компанії (НАЕК) «Енергоатом».

Зокрема, як зазначається у повідомленні, у Енергодарі окупанти викрали ще 20 людей, більшість із них – працівники Запорізької АЕС.

«У тимчасово окупованому Енергодарі рашистські окупанти продовжують викрадати людей. Лише протягом останнього тижня вони затримали та вивезли в невідомому напрямку близько 20 енергодарців, 11 з них – працівники Запорізької АЕС», — заявили у компанії.

Де наразі перебувають викрадені, невідомо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти заборонили керівникам Запорізької АЕС залишати Енергодар.

Також повідомлялося, що російські загарбники прикрили від сторонніх очей обстріляні ними при захопленні будівлі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС. Уздовж периметра окупанти вирили окопи.

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