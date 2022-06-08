  1. Головна
  2. Новини
  3. Окупанти викрали 11 працівників Запорізької АЕС
рус
    Новини

    Окупанти викрали 11 працівників Запорізької АЕС

    За тиждень окупанти викрали 20 жителів Еенергодара - Окупанти викрали 11 працівників Запорізької АЕС
    За тиждень окупанти викрали 20 жителів Еенергодара
    фото: Telegram-канал Енергодар

    Де тримають викрадених жителів окупованого Енергодара, наразі невідомо

    В окупованому Енергодарі Запорізької області російські загарбники продовжують викрадати людей. Про це повідомили у Національній атомній енергогенеруючій компанії (НАЕК) «Енергоатом».

    Зокрема, як зазначається у повідомленні, у Енергодарі окупанти викрали ще 20 людей, більшість із них – працівники Запорізької АЕС.

    «У тимчасово окупованому Енергодарі рашистські окупанти продовжують викрадати людей. Лише протягом останнього тижня вони затримали та вивезли в невідомому напрямку близько 20 енергодарців, 11 з них – працівники Запорізької АЕС», — заявили у компанії.

    Де наразі перебувають викрадені, невідомо.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти заборонили керівникам Запорізької АЕС залишати Енергодар.

    Також повідомлялося, що російські загарбники прикрили від сторонніх очей обстріляні ними при захопленні будівлі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС. Уздовж периметра окупанти вирили окопи.

    Читайте також:


    Теги: росія окупанти війна АЕС Україна окупація Енергодар #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти викрали 11 працівників Запорізької АЕС