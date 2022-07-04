Стало відомо, що соратник Путіна робив у Херсоні

За інформацією російських ЗМІ, Сергій Кирієнко провів нараду із зрадниками Сальдо та Стремоусовим

Заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко приїхав у Херсон. Разом із гауляйтером Володимиром Сальдо, якого окупанти призначили очільником «адміністрації Херсонської області», Кирієнко провів нараду із «питань ЖКГ, сільського господарства, охорони здоров'я та соціальної сфери».

Також до наради долучився заступник голови так званої «військово-цивільної адміністрації» Херсонської області Кирило Стремоусов.

Стремоусов у соцмережі заявив, що Кирієнко у Херсоні побував у пунктах видачі паспортів та сім-карт. Також, за словами гауляйтера, соратник Путіна зайшов до аптеки та магазину.

Нагадаємо, 11 червня херсонський колаборант Володимир Сальдо отримав російський паспорт. 14 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність його партії «Блок Володимира Сальдо».

Росія розпочала видачу своїх паспортів в окупованому українському Херсоні. Охочих отримати в окупантів документ набралося 23 особи на 250-тисячне місто.

Також стало відомо, що Сергій Кирієнко пообіцяв витратити на Донбас трильйони рублів із державного бюджету.

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