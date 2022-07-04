В окупованому Херсоні запроваджено «натуральний обмін» товарів, – розвідка

Фіксуються численні випадки «продуктових кредитів»

Фінансові проблеми в окупованому Херсоні призвели до запровадження «натурального обміну» в місцевих магазинах. Тобто товари відпускаються в обмін на інші товари. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

Зазначається, що продавець кожного разу окремо домовляється з покупцем про курс такого обміну. Фіксуються численні випадки «продуктових кредитів», коли продавці в продуктових чи господарських магазинах відпускають товари в борг під 10-20%.

Також в Херсоні почастішали випадки викрадення колишніх керівників комунальних установ та організацій, начальників середньої ланки (начальників відділів та директорів департаментів) місцевих органів виконавчої влади.

«Це пов’язано з намаганнями окупаційної адміністрації «вмовити» їх піти на співпрацю з окупантами та повернутись на своє колишнє робоче місце з метою відновлення роботи відповідної організації чи служби», – додають у розвідці.

Окрім цього, з установ, які вели облік виборців під час виборчих кампаній, вивезено близько 20 коробок матеріалів про виборців, які проживають чи проживали на території Херсону. Це пов’язують з черговою спробою проведення так званого «референдуму». Згідно з новими розпорядженнями, він може відбутися в першій половині вересня.

Раніше повідомлялося, що українські війська вже впритул, на відстань снайперського пострілу, наблизилися до передмість Херсона, проте битва буде дуже важкою. Окупанти побудувала для захисту своїх рубежів під Херсоном посилені підземні бункери.