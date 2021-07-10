Росіяни знищують українську культуру та ідентичність на окупованих територіях – розвідка

У школах на окупованих територіях впроваджують російські освітні стандарти та насаджують викривлені історичні факти

Окупанти демонструють гуманітарну та культурну агресію проти України

Росіяни створили на українських тимчасово окупованих територіях соціокультурні фонди та центри, щоб знищити національну ідентичність українців. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Так за їхніми даними, одним з інструментів «м’якої сили» російської окупаційної адміністрації є фонд «Русский мир».

«Головою опікунської ради фонду призначено заступника керівника Адміністрації президента РФ і основного реалізатора політики Росії на українському напрямі Дмитра Козака. Під прикриттям цього фонду на тимчасово окупованій території сходу України було відкрито представництво так званого міжнародного культурного проєкту «Русский центр», який координує роботу місцевих органів для здійснення гуманітарної та культурної агресії проти України», – зазначають у відомстві.

Розвідники також додають, що основні зусилля так звані гуманітарні підрозділи країни-окупанта спрямовують на повне знищення національної ідентичності українського населення на тимчасово окупованих територіях.

«Це – викорінення української мови та культури в усіх сферах життєдіяльності місцевого населення, впровадження російських стандартів освіти у місцевих навчальних закладах, насадження викривлених історичних фактів щодо історії регіону, подальше ментальне зближення мешканців ОРДЛО з населенням РФ», – зазначає розвідка.

Раніше стало відомо, що протягом суботи, 10 липня, в зоні проведення Операції обʼєднаних сил було зафіксовано девʼять порушень режиму припинення вогню.

Нагадаємо, що учора, 9 липня, внаслідок обстрілу з боку бойовиків у зоні проведення Операції обʼєднаних сил загинув старший солдат Володимир Богданович Яськів, що служив у 24 ОМБр імені короля Данила.