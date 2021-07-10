Доба на Донбасі: ворог девʼять разів порушив режим тиші

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Російські найманці стріляли по українським позиціям з артилерійських систем та мінометів

Протягом суботи, 10 липня, в зоні проведення Операції обʼєднаних сил було зафіксовано девʼять порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

«Поблизу Миронівського окупанти застосували артилерійські системи калібру 122-мм. Неподалік населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру. А біля Водяного, що на Приазов’ї – з артилерійських систем калібру 122-мм. Неподалік Широкиного російські найманці обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру. У напрямку Світлодарська ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. У районі населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції наших захисників з мінометів 82-го калібру», – йдеться у повідомленні.

Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовані 3 прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед українських військових немає. На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм, повідомляє пресцентр штабу ООС.

Нагадаємо, що учора, 9 липня, внаслідок обстрілу з боку бойовиків у зоні проведення Операції обʼєднаних сил загинув старший солдат Володимир Богданович Яськів, що служив у 24 ОМБр імені короля Данила.