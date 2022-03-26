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    Події в Україні

    Російські окупанти обстріляли Менору у «Дробицькому Яру»

    Окупанти пошкодили Менору у Дробицькому яру - Російські окупанти обстріляли Менору у «Дробицькому Яру»
    Окупанти пошкодили Менору у Дробицькому яру
    фото: jewishnews.com.ua

    Російські окупанти обстрілюють меморіали у Харкові

    Меморіал у Дробицькому яру пошкоджено внаслідок артилерійського обстрілу російських окупантів. Про це повідомляє Об'єднана єврейська громада України.

    Російські окупанти обстрілюють меморіали у Харкові.

    «26.03.2022 року на виїзді з м. Харкова (у бік м. Чугуїв) внаслідок артилерійського обстрілу ЗС РФ було пошкоджено монумент у вигляді Менори на в'їзді до меморіального комплексу «Дробицький Яр», – йдеться у повідомленні.

    За даними Державного архіву Харківської області, тут розстріляно від 16 до 20 тисяч жертв Голокосту.

    Нагадаємо, що 1 березня російські терористи вдарили ракетою по Київській телевежі, біля якої розташований меморіальний комплекс Бабин Яр на Сирці, що за цвинтарем загиблим у Другій світовій війні. Внаслідок ворожого обстрілу урочища Бабин Яр, де розташовано Київську телевежу, загинуло п'ятеро осіб. Ще п'ять осіб отримали поранення.

    Теги: Харків росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Російські окупанти обстріляли Менору у «Дробицькому Яру»