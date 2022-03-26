Російські окупанти обстріляли Менору у «Дробицькому Яру»

Російські окупанти обстрілюють меморіали у Харкові

Меморіал у Дробицькому яру пошкоджено внаслідок артилерійського обстрілу російських окупантів. Про це повідомляє Об'єднана єврейська громада України.

Російські окупанти обстрілюють меморіали у Харкові.

«26.03.2022 року на виїзді з м. Харкова (у бік м. Чугуїв) внаслідок артилерійського обстрілу ЗС РФ було пошкоджено монумент у вигляді Менори на в'їзді до меморіального комплексу «Дробицький Яр», – йдеться у повідомленні.

За даними Державного архіву Харківської області, тут розстріляно від 16 до 20 тисяч жертв Голокосту.

Нагадаємо, що 1 березня російські терористи вдарили ракетою по Київській телевежі, біля якої розташований меморіальний комплекс Бабин Яр на Сирці, що за цвинтарем загиблим у Другій світовій війні. Внаслідок ворожого обстрілу урочища Бабин Яр, де розташовано Київську телевежу, загинуло п'ятеро осіб. Ще п'ять осіб отримали поранення.