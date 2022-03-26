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    Російські загарбники обстріляли електричку під Києвом

    Поранення отримав один пасажир&nbsp; - Російські загарбники обстріляли електричку під Києвом

    Поранення отримав один пасажир 

    Фото: t.me/zalizni_zminy

    Від обстрілу постраждав поїзд Шепетівка-Київ

    Одна людина постраждала внаслідок обстрілу російськими загарбниками електропотягу Шепетівка-Київ.

    Деталі повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін у своєму Telegram-каналі.

    «Київщина. Станція Тарасівка. Під обстріл попала електричка Шепетівка-Київ. По оперативній інформації є один постраждалий, травмований розбитим віконним склом», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, що у четвер, 24 березня, близько 21 години евакуаційний поїзд Київ – Івано-Франківськ потрапив під обстріл під Васильковом, що поблизу Києва.

    У ніч проти 13 березня поблизу станції Брусин у Донецькій області був уражений уламками під час обстрілу пасажирський потяг. Він прямував для здійснення евакуаційного рейсу до міста Лиман, щоб забрати мешканців Луганської та Донецької областей, які опинились у зоні запеклих бойових дій. Від завданих ушкоджень одна з провідниць цього потягу загинула, інша була поранена.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Укрзалізниця обстріл потяг Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Російські загарбники обстріляли електричку під Києвом