Російські загарбники обстріляли електричку під Києвом
Поранення отримав один пасажир
Від обстрілу постраждав поїзд Шепетівка-Київ
Одна людина постраждала внаслідок обстрілу російськими загарбниками електропотягу Шепетівка-Київ.
Деталі повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін у своєму Telegram-каналі.
«Київщина. Станція Тарасівка. Під обстріл попала електричка Шепетівка-Київ. По оперативній інформації є один постраждалий, травмований розбитим віконним склом», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у четвер, 24 березня, близько 21 години евакуаційний поїзд Київ – Івано-Франківськ потрапив під обстріл під Васильковом, що поблизу Києва.
У ніч проти 13 березня поблизу станції Брусин у Донецькій області був уражений уламками під час обстрілу пасажирський потяг. Він прямував для здійснення евакуаційного рейсу до міста Лиман, щоб забрати мешканців Луганської та Донецької областей, які опинились у зоні запеклих бойових дій. Від завданих ушкоджень одна з провідниць цього потягу загинула, інша була поранена.
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