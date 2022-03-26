Російські загарбники обстріляли електричку під Києвом

Від обстрілу постраждав поїзд Шепетівка-Київ

Одна людина постраждала внаслідок обстрілу російськими загарбниками електропотягу Шепетівка-Київ.

Деталі повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін у своєму Telegram-каналі.

«Київщина. Станція Тарасівка. Під обстріл попала електричка Шепетівка-Київ. По оперативній інформації є один постраждалий, травмований розбитим віконним склом», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у четвер, 24 березня, близько 21 години евакуаційний поїзд Київ – Івано-Франківськ потрапив під обстріл під Васильковом, що поблизу Києва.

У ніч проти 13 березня поблизу станції Брусин у Донецькій області був уражений уламками під час обстрілу пасажирський потяг. Він прямував для здійснення евакуаційного рейсу до міста Лиман, щоб забрати мешканців Луганської та Донецької областей, які опинились у зоні запеклих бойових дій. Від завданих ушкоджень одна з провідниць цього потягу загинула, інша була поранена.