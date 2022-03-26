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    В російських військах зменшується відсоток контрактників – Арестович

    Олексій Арестович назвав втрати техніки станом на сьогодні&nbsp; &nbsp; - В російських військах зменшується відсоток контрактників – Арестович

    Олексій Арестович назвав втрати техніки станом на сьогодні   

    Фото: volynnews.com

    Радник глави Офісу президента прогнозує масове використання строковиків у війні проти України

    Протягом доби суттєвих змін на фронті протистояння з російським агресором не відбулось. Про це у своєму зверненні повідомив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.

    Проте з’явилася нова гаряча точка – місто Славутич, населення якого чинить героїчний спротив загарбникам. На вулицях відбувається величезний мітинг непокори окупантам.

    Противник продовжує зосереджувати свої сили в напрямку міста Маріуполь, там ідуть вуличні бої. Також він наступає в напрямку Ізюма і здійснює окремі тактичні дії на Київщині.

    Збройні сили України проводять стратегічну оборонну операцію, в деяких випадках контратакують і наносять ракетно-артилерійські та повітряні удари по позиціям противника.

    Орієнтовні втрати ворога на поточну добу становлять понад 16400 осіб загиблими, 575 танків, 1640 бойових машин, 293 артилерійські системи і 91 система РСЗО, 51 засіб ППО, 117 літаків, 127 вепртольотів, 56 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1131 одиниця автомобільної техніки, 7 кораблів і катерів, 19 одиниць спецтеніки і 2 установки ракет типу «Іскандер», що є визначним військовим досягненням.

    1 квітня в Російській Федерації починається кампанія з набору до війська строковиків. Наша розвідка відзначає стрімке падіння долі контрактників в підрозділах збройних сил та росгвардії, і можемо очікувати, що путінський режим пожене вперед строковиків.

    «Матері Росії, подумайте, чи треба це вам. Ця війна потрібна лише Путіну і путінському режиму», - підсумував Олексій Арестович.

    Нагадаємо, що раніше Арестович розповів, скільки окупантів перебуває навколо Києва.

    Теги: розвідка Маріуполь росія окупанти війна путінський режим Україна окупація Олексій Арестович #stoprussia
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    В російських військах зменшується відсоток контрактників – Арестович