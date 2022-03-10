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    Події в Україні

    Російські окупанти перетворили Харків на згарище: фото знищеної Салтівки

    Будинки Харкова після обстрілу вигоріли - Російські окупанти перетворили Харків на згарище: фото знищеної Салтівки
    Будинки Харкова після обстрілу вигоріли
    фото: 24 канал

    Будинки розтрощені та вигоріли вщент

    Російські окупаційні війська нещадно обстрілюють Харків. Вони вже давно гатять не по військових об'єктах, а по мирних мешканцях міста, порушуючи всі правила ведення війни та всі норми людяності.

    Найбільше від обстрілів постраждала Салтівка. «24 канал» оприлюднив фото, як зараз виглядає район. Будинки розтрощені та вигорілі вщент. У стінах – величезні дірки від російських снарядів.

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    Російські окупанти перетворили Харків на згарище: фото знищеної Салтівки
    Російські окупанти перетворили Харків на згарище: фото знищеної Салтівки
    Російські окупанти перетворили Харків на згарище: фото знищеної Салтівки
    Російські окупанти перетворили Харків на згарище: фото знищеної Салтівки
    Російські окупанти перетворили Харків на згарище: фото знищеної Салтівки
    Російські окупанти перетворили Харків на згарище: фото знищеної Салтівки
    Російські окупанти перетворили Харків на згарище: фото знищеної Салтівки

    Один із дідусів, який залишився у Салтівці, розповів, що в його будинку живуть 11 людей. Усі – люди похилого віку. Вони ховаються в підвалі та живуть тим, що волонтери довозять.

    Раніше заступник голови Харківської облдержадміністрації Роман Семенуха опублікував моторошне фото багатоповерхового будинку у Харкові, який піддався обстрілам російських загарбників.

    Як повідомлялося, під Харковом ліквідували генерал-майора РФ, якого нагородили «за повернення Криму».

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    Теги: Харків Росія окупанти війна #stoprussia
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    Російські окупанти перетворили Харків на згарище: фото знищеної Салтівки