Російські окупанти перетворили Харків на згарище: фото знищеної Салтівки

Будинки розтрощені та вигоріли вщент

Російські окупаційні війська нещадно обстрілюють Харків. Вони вже давно гатять не по військових об'єктах, а по мирних мешканцях міста, порушуючи всі правила ведення війни та всі норми людяності.

Найбільше від обстрілів постраждала Салтівка. «24 канал» оприлюднив фото, як зараз виглядає район. Будинки розтрощені та вигорілі вщент. У стінах – величезні дірки від російських снарядів.

Один із дідусів, який залишився у Салтівці, розповів, що в його будинку живуть 11 людей. Усі – люди похилого віку. Вони ховаються в підвалі та живуть тим, що волонтери довозять.

Раніше заступник голови Харківської облдержадміністрації Роман Семенуха опублікував моторошне фото багатоповерхового будинку у Харкові, який піддався обстрілам російських загарбників.

Як повідомлялося, під Харковом ліквідували генерал-майора РФ, якого нагородили «за повернення Криму».



