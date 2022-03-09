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    Кацапи-нелюди. У Харкові окупант випалив багатоповерхівку – моторошне фото

    Не було ані дня, щоб Харків не піддавався цілеспрямованому знищенню ворога - Кацапи-нелюди. У Харкові окупант випалив багатоповерхівку – моторошне фото
    Не було ані дня, щоб Харків не піддавався цілеспрямованому знищенню ворога
    фото з Facebook заступника голови Харківської ОДА

    В Україні триває 14 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    Заступник голови Харківської облдержадміністрації Роман Семенуха опублікував моторошне фото багатоповерхового будинку у Харкові, який піддався обстрілам російських загарбників. Про це він написав у Facebook ввечері 9 березня.

    «Харків, житловий район Салтівка. Кацапи нелюди…» – заявив посадовець.

    Через кілька хвилин Семенуха оновив допис у соцмережі, пояснивши, що попередній заблокував Facebook.

    Крім цього, сьогодні в ефірі загальноукраїнського телемарафону міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупант здійснює великі обстріли житлових будинків у районі Салтівки.

    «Обстріли ворожої армії мають постійний характер. Не було ані дня, щоб місто не піддавалося цілеспрямованому знищенню», – наголосив мер.

    Нагадаємо, в Україні триває 14 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: мер військові Ігор Терехов
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    Кацапи-нелюди. У Харкові окупант випалив багатоповерхівку – моторошне фото