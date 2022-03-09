У Харкові окупанти вбили 21-річну вчительку та волонтерку

Коли Юлії запропонували виїхати з Харкова, вона сказала, що лишатиметься у місці до перемоги

Юлія була у складі команди від України, яка у 2017 році перемогла на Європейській математичній олімпіаді серед дівчат з 44 країн

Під обстрілами від рук російських окупантів загинула молода волонтерка з Харкова Юля Здановська. Вона до останнього не покидала рідне місто й вірила у перемогу. Та, на жаль, загинула від снаряда, випущеного російськими окупантами. Про це повідомляє Київський національний університет ім. Тараса Шевченка в Facebook.

Коли Юлії запропонували виїхати з Харкова, вона сказала, що лишатиметься у місці до перемоги. «Дякую, але я залишаюся у Харкові до перемоги», – заявила Здановська.

Юля вчилася на комп’ютерній математиці в КНУ Шевченка, а до того — в українському фізико-математичному ліцеї. У школі активно брала участь в олімпіадах з математики й інформатики, займаючи призові місця. Юля здала ЗНО з математики на 200 і була у складі команди від України, яка у 2017 році перемогла на Європейській математичній олімпіаді серед дівчат з 44 країн. Увага, обійшовши росіянок! Але найважливіше, що минулого року вона стала частинкою «Навчай для України», бо завжди мріяла бути вчителькою, хоча могла працювати на будь-якого технічного гіганта. Останні пів року Юля викладала інформатику в одній із шкіл-партнерів у Дніпропетровській області. Вона хотіла, щоб діти кайфували від математики, а не боялися її. Юлі був 21 рік.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, у бою під Харковом загинув 19-річний біатлоніст Євген Малишев. Як повідомлялося, у Сумах під час авіаударів разом із сім’єю загинув чемпіон України з самбо.