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    У Харкові відновили українське телевізійне мовлення

    У Харкові відновили українське телевізійне мовлення
    фото з відкритих джерел

    Телевежа у Харкові постраждала від обстрілу окупантами 6 березня.

    У Харкові вдалося поновити телевізійне мовлення українських каналів. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних Сил України.

    Як зазначається у заяві, наразі харків'янам вже доступні 16 національних телеканалів мультиплексів МХ-1 та МХ-2, а також місцевий громадський мовник – UA Харків.

    Наголошується, що вітчизняні телеканали розкодовані на супутнику.

    «Це означає, що доступ до мовлення є безкоштовним. Для перегляду телебачення потрібен супутниковий ресивер та супутникова антена», – резюмується у повідомленні Генштабу ЗСУ.

    Нагадаємо, російсько-окупаційні війська зруйнували Ізюмську центральну міську лікарню. Пацієнти самотужки вибиралися з-під завалів як могли.

    Також, на Харківщині внаслідок атак окупантів сталося 40 пожеж, є загиблі. Загалом за добу рятувальники здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Всього було залучено понад 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 200 рятувальників. Вогнеборці на пожежах та під завалами виявили тіла чотирьох загиблих осіб.

    Раніше, під час обстрілу Харкова за день окупанти вбили 10 мирних жителів.

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    Теги: Харків телебачення ЗСУ війна
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    У Харкові відновили українське телевізійне мовлення