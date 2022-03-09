У Харкові відновили українське телевізійне мовлення

Телевежа у Харкові постраждала від обстрілу окупантами 6 березня.

У Харкові вдалося поновити телевізійне мовлення українських каналів. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних Сил України.

Як зазначається у заяві, наразі харків'янам вже доступні 16 національних телеканалів мультиплексів МХ-1 та МХ-2, а також місцевий громадський мовник – UA Харків.

Наголошується, що вітчизняні телеканали розкодовані на супутнику.

«Це означає, що доступ до мовлення є безкоштовним. Для перегляду телебачення потрібен супутниковий ресивер та супутникова антена», – резюмується у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська зруйнували Ізюмську центральну міську лікарню. Пацієнти самотужки вибиралися з-під завалів як могли.

Також, на Харківщині внаслідок атак окупантів сталося 40 пожеж, є загиблі. Загалом за добу рятувальники здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Всього було залучено понад 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 200 рятувальників. Вогнеборці на пожежах та під завалами виявили тіла чотирьох загиблих осіб.

Раніше, під час обстрілу Харкова за день окупанти вбили 10 мирних жителів.