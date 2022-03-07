Українська армія звільнила Чугуїв
З міста вдалося витіснити окупантів
фото з відкритих джерел
Окупантам нанесено великих втрат в особовому складі та техніці
7 березня вдалося звільнити від окупантів м. Чугуїв. Про це повідомили на сторінці Держспецзв’язку у Telegram.
«Окупантам нанесено великих втрат в особовому складі та техніці. Знищено командира 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ підполковника Дмитра Сафронова та заступника командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ПДВ ЗС РФ підполковника Дениса Глєбова», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Міністерство оборони країни-агресора запевняє, що відкриває «гуманітарні коридори» з України у Білорусь та РФ, а також оголошує режим тиші з 10:00 (з 9:00 за Києвом) 7 березня.
Додамо, що внаслідок авіабомбардування в ніч з 6 на 7 березня на Харківщині щонайменше загинуло вісім осіб, зруйновані багатоповерхівки, адмінбудівлі, медзаклади, заклади освіти та гуртожитки.
Триває дванадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує наступальну операцію проти України.