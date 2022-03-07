Українські військові затримали в Харкові пілота ворожого винищувача

Другого пілота літака ще шукають, він переховується у Харкові

Пілот розповів про своїх координаторів, а також про злочинні накази

В Харкові в ніч на 7 березня українські військові затримали пілота російського винищувача, який обстрілював міста Ізюм та Балаклія Харківської області. Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олега Синєгубова.

«За посадою ворожий пілот – заступник командира авіаційного полку, який дислокувався у Воронежі. Це один із головних учасників та свідків злочинів, які російський агресор чинить проти мирного українського населення. Особисто здійснював 3 вильоти між Ізюмом і Балаклією», – зазначив губернатор.

Затриманий пілот розповів про своїх координаторів, а також про злочинні накази, що виконують російські окупанти.

Наразі затриманого передали поліції. Другого пілота літака ще шукають, він переховується у Харкові.

Нагадаємо, внаслідок авіабомбардування в ніч з 6 на 7 березня на Харківщині щонайменше загинуло вісім осіб, зруйновані багатоповерхівки, адмінбудівлі, медзаклади, заклади освіти та гуртожитки. До слова, на Харківщині українські захисники знищили бензовози російських окупантів. Також у небі над Харковом сили оборони збили російський літак.