  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Українські військові затримали в Харкові пілота ворожого винищувача

    Другого пілота літака ще шукають, він переховується у Харкові - Українські військові затримали в Харкові пілота ворожого винищувача
    Другого пілота літака ще шукають, він переховується у Харкові
    фото з відкритих джерел

    Пілот розповів про своїх координаторів, а також про злочинні накази

    В Харкові в ніч на 7 березня українські військові затримали пілота російського винищувача, який обстрілював міста Ізюм та Балаклія Харківської області. Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олега Синєгубова.

    «За посадою ворожий пілот – заступник командира авіаційного полку, який дислокувався у Воронежі. Це один із головних учасників та свідків злочинів, які російський агресор чинить проти мирного українського населення. Особисто здійснював 3 вильоти між Ізюмом і Балаклією», – зазначив губернатор.

    Затриманий пілот розповів про своїх координаторів, а також про злочинні накази, що виконують російські окупанти.

    Наразі затриманого передали поліції. Другого пілота літака ще шукають, він переховується у Харкові.

    Нагадаємо, внаслідок авіабомбардування в ніч з 6 на 7 березня на Харківщині щонайменше загинуло вісім осіб, зруйновані багатоповерхівки, адмінбудівлі, медзаклади, заклади освіти та гуртожитки. До слова, на Харківщині українські захисники знищили бензовози російських окупантів. Також у небі над Харковом сили оборони збили російський літак.

    Читайте також: Зеленський назвав нові українські міста-Герої
    Теги: Харків окупанти літак військові населення #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українські військові затримали в Харкові пілота ворожого винищувача